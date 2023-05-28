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Giriş Tarihi: 28.5.2023

Biz vazgeçmedik

Biz vazgeçmedik

Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Michy Batshuayi, Galatasaray’a şampiyonluk mesajı gönderdi: “Şansımız var ve mücadeleyi bırakmıyoruz.”

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Ligde iddialarının devam ettiğine vurgu yapan 29 yaşındaki oyuncu, "Hedef için birbirimizi sürekli cesaretlendiriyoruz. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Hâlâ şansımız devam ediyor. Ligdeki şampiyonluk bize bağlı değil, rakibimizin puan kaybetmesi gerekiyor. Her ne kadar böyle olsa da vazgeçmiyor ve mücadele etmeye devam ediyoruz. Kazanmamız gereken maçlarda önemli puanlar kaybettik, bu bizim için üzücü. Ama yarış devam ediyor" dedi.
Taraftara da mesaj gönderen Batshuayi, "Umuyorum oynayacağımız tüm maçlara taraftarlarımız gelir ve oyunumuza her zamanki gibi yardımcı olursunuz. Umarım bu yıl birden fazla kupayı kazanır ve taraftarlarımızla beraber kutlarız" şeklinde konuştu.

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