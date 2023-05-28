Biz vazgeçmedik

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Ligde iddialarının devam ettiğine vurgu yapan 29 yaşındaki oyuncu, "Hedef için birbirimizi süreklicesaretlendiriyoruz. Şampiyon olacağımızainanıyoruz. Hâlâ şansımızdevam ediyor. Ligdeki şampiyonluk bizebağlı değil, rakibimizin puan kaybetmesigerekiyor. Her ne kadar böyle olsa da vazgeçmiyorve mücadele etmeye devam ediyoruz.Kazanmamız gereken maçlarda önemlipuanlar kaybettik, bu bizim için üzücü. Amayarış devam ediyor" dedi.
Taraftara da mesaj gönderen Batshuayi, "Umuyorum oynayacağımız tüm maçlarataraftarlarımız gelir ve oyunumuza her zamankigibi yardımcı olursunuz. Umarım buyıl birden fazla kupayı kazanır ve taraftarlarımızlaberaber kutlarız" şeklinde konuştu.