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Giriş Tarihi: 28.5.2023 12:01

Bodrumspor final için kenetlendi!

DHA
Bodrumspor final için kenetlendi!

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off ilk tur maçında evinde Göztepe'yi 3-1 yenerek yarı finalde Eyüpspor'un rakibi olan Bodrumspor final için kenetlendi. Eyüpspor'la 31 Mayıs Çarşamba günü yarı final ilk ayağını İstanbul'da oynayacak yeşil-beyazlılar deplasmandan avantajlı skorla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Bodrum İlçe Stadı'nda 7 Haziran Çarşamba günü bu kez rakibiyle rövanş müsabakasına çıkacak Ege ekibi tarihinde yine bir ilki gerçekleştirmek istiyor.
Teknik direktör İsmet Taşdemir, Süper Lig yolunda 3 takımın tarihi maçlara çıkacağını söyledi. Göztepe gibi güçlü bir rakibi geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan tecrübeli teknik adam, "Eyüpspor da bu ligin üst seviye takımlarından biri. İki çok önemli maça çıkacağız. İstanbul'dan avantajı alarak dönmek istiyoruz" dedi.

BODRUM'DA KAZANDI, İSTANBUL'DA KAYBETTİ
Finale adlarını yazdırarak yine bir ilki gerçekleştireceklerine inandığını kaydeden Taşdemir, "Play-Off'lar çok farklı seviyeler. Geçen sezon da 2'nci Lig'de bu heyecanı yaşadık ve finali kazanıp Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldik. Bu sezon da hiç çizgimizi bozmadan yolumuza devam ettik. Elbette zorlu günler geçirdik ama toparlanmasını bildik. Oyuncularım ellerinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyuyor. Eyüpspor karşılaşmalarında da aynı mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi. Bodrumspor normal sezonda Eyüpspor'u İlçe Stadı'nda 3-0 yenerken, İstanbul'daki maçı 1-0 kaybetmişti.

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Bodrumspor final için kenetlendi!
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