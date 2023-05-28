Heidenheim, 90+9’da gelen golle Bundesliga’ya yükseldi

Bundesliga 2'nin son haftasında Bundesliga'ya yükselme mücadelesi veren Heidenheim, Regensburg'a konuk oldu.İlk yarısı 0-0 sona eren maçta ev sahibi takım, Prince-Osei Owusu'nu 51 ve 56. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti.

58. dakikada Benedikt Saller'in kendi kalesine attığı golle fark bire indi. 90+3'te Jan-Niklas Beste penaltıdan konuk takıma 2-2'lik eşitliği getirdi. 90+9. dakikada Tim Kleindienst'in attığı golle Heidenheim 3-2 galip geldi ve Bundesliga'ya yükseldi.

Heidenheim 67 puanla Bundesliga 2'yi ilk sırada tamamladı. Bundesliga'ya yükselmeyi daha önceden garantileyen aynı puandaki Darmstadt ise ligi 2. tamamladı. 66 puanlı 3. Hamburg ise play off maçı oynayacak.

Bundesliga 2'de küme düşen takımlar ise Sandhausen ve Regensburg oldu. Sezonu 16. bitiren Arminia Bielefeld kümede kalmak için play-out maçı oynayacak.