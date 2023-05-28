İspanya, Vedat Muriq’i konuşuyor!

Sezon başında Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriqi adeta küllerinden doğdu. Kosovalı santrfor, İspanyol ekibinde sergilediği performansla kulüp tarihine adını harflerle yazdırdı.

GUİZA'DAN SONRA BİR İLK

Son olarak Valencia ağlarını havalandıran Vedat Muriqi, Güiza'dan sonra Mallorca'da bir ilki başardı. 14 gole ulaşan Kosovalı golcü, 27 kez fileleri havalandıran Güiza'dan sonra bir sezonda en çok gol atan isim oldu. Vedat Muriqi kalan maçlarda bir gol daha atması durumunda kulübün en kısa sürede en çok gol atan 5. oyuncusu olacak. Kosovalı santrfor bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkarken, 15 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.