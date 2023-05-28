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Giriş Tarihi: 28.5.2023 16:05

İspanya, Vedat Muriq'i konuşuyor!

İspanya, Vedat Muriq’i konuşuyor!

İspanya, Vedat Muriqi'yi konuşuyor! Güiza'dan sonra bir ilki başardı Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla ortaya koyduğu performansla İspanya'yı salladı. Kosovalı santrfor, 27 gol atan Güiza'dan sonra bir sezonda en fazla fileleri havalandıran futbolcu oldu. Muriqi bir gol daha atması durumunda kulübün en kısa sürede en çok gol atan 5. futbolcusu olacak.

Sezon başında Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriqi adeta küllerinden doğdu. Kosovalı santrfor, İspanyol ekibinde sergilediği performansla kulüp tarihine adını harflerle yazdırdı.

GUİZA'DAN SONRA BİR İLK
Son olarak Valencia ağlarını havalandıran Vedat Muriqi, Güiza'dan sonra Mallorca'da bir ilki başardı. 14 gole ulaşan Kosovalı golcü, 27 kez fileleri havalandıran Güiza'dan sonra bir sezonda en çok gol atan isim oldu. Vedat Muriqi kalan maçlarda bir gol daha atması durumunda kulübün en kısa sürede en çok gol atan 5. oyuncusu olacak. Kosovalı santrfor bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkarken, 15 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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İspanya, Vedat Muriq'i konuşuyor!
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