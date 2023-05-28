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Giriş Tarihi: 28.5.2023

NEF Stadı’nda dev ekranda 20 bin taraftar

NEF Stadı’nda dev ekranda 20 bin taraftar

Şampiyonluk için Ankara’da sahaya çıkacak olan G.Saray’da, taraftarlar maçı Nef Stadyumu’nda izleyebilecek

G.Saray taraftarı şampiyonluk için salı gününe odaklanırken yönetim de sarı-kırmızılı renklere gönül verenlere jest yapacak. Takımı Ankara'da desteklemek için taraftarın büyük isteği olsa da Eryaman Stadı'nda deplasman takımına ayrılan yer bin kişilik. Bu nedenle az sayıda futbolsever bilet bulabilirken Nef Stadı'nda büyük bir hazırlık yapıldı. A.Gücü-G.Saray maçının yayınlanması için çalışmalar yapılırken Nef Stadı'nın yanına dev ekran için platform kuruldu. Salı günü 20.00'de başlayacak karşılaşma için yaklaşık 20 bin kişinin burada olması bekleniyor. Ayrıca G.Saray yönetimi, aynı gün saat 18.00'de basket takımının Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki Türk Telekom maçı sonrasında da taraftarın maçı burada izleyebilmesi için de çalışmalar yaptığı öğrenildi.

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Galatasaray, bu sezon Nef Stadı'ndaki maçlarda 45 bin taraftar ortalamasına ulaşarak bu alanda ligin en yüksek sayısına ulaştı.

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NEF Stadı’nda dev ekranda 20 bin taraftar
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