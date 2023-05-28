Okan Buruk’un istediği yıldız ortaya çıktı! Martin Baturina...

Süper Lig'de 23. şampiyonluğa adım adım ilerleyen Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak harekete geçti. Takvim'in haberine göre; Cimbom gündemine Dinamo Zagreb forması giyen Martin Baturina'yı aldı.

GELECEK VADEDEN YILDIZ

20 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu, ülkesinde geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen Baturina'nın Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanan Baturina'ya 6.5 milyon euro değer biçiliyor. İlk etapta oyuncunun bonservisinin alınması hedeflenirken, genç yıldızın kiralanması da bir seçenek olarak görülüyor. (Takvim)