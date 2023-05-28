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Giriş Tarihi: 28.5.2023 12:14 Son Güncelleme: 28.5.2023 12:16

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig kupaları görücüye çıktı!

SPOR SERVİSİ
Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig kupaları görücüye çıktı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de herkesin görebileceği Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig kupalarını tanıtım amaçlı ziyarete açtı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig ile 1. Lig şampiyonluk kupalarını 100 binin üzerinde İzmirlinin görme fırsatı yakaladığını belirtti. Konak Meydanı'nda 2022-23 sezonu şampiyonluk kupalarının bulunduğu alanı ziyaret eden Kasapoğlu, "Son 2 gündür kupalarımız İzmirli hemşehrilerimizin ziyaretine açıldı. 100 binin üzerinde vatandaşımız kupaları burada görme fırsatı buldu. Dünyanın en modern statları bizde. İşte İzmir'de Göztepe Stadı bunlardan bir tanesi. Biliyorsunuz Ziraat Türkiye Kupası finali de 11 Haziran'da İzmir'de oynanacak" dedi.

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Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig kupaları görücüye çıktı!
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