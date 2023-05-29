Ahmet Nur Çebi’den Twente ile altyapı açıklaması!

Hollanda ekibi Twente U16 ile Beşiktaş U16 takımları arasında oynanan dostluk maçıyla açılan ve başlama vuruşunu başkan Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı saha 1 milyon dolara mal oldu.

Ahmet Nur Çebi başlama vuruşunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 21 yıl önce tesislerin yapımında da önemli rol oynayan ve tesislere adı verilen Nevzat Demir'in yeni yapılan akademi sahasının masraflarının da yarısını karşıladığı belirten ve Demir'e teşekkür eden Çebi, diğer iş adamlarından da bu tip desteklerini beklediklerini söyledi. Çebi, "Türk futbolunun en büyük handikaplarından biri çocuklarımızın yetişeceği, antrenmanlar yapacağı alanların az olması. Kulüpler de ekonomik kriz içinde olduğu için bu konulara gerekli ehemmiyeti gösteremiyoruz. Federasyonların da elinden geleni yapmaya çalıştıklarını görüyoruz ama işin ekonomik tarafını kaldırmakta zorlanıyoruz. Dün seçim oldu, ülkemize hayırlı olsun. Umarım bundan sonra altyapıya önem veren kararlarla Türk futbolunu destekleyecek kararlar alınırsa daha iyi olacak. Ekonomik krizin altından kalkmanın tek yolu altyapı. Rekabetten uzak hiçbir şeyde başarı gelmez. Yabancılarla rekabet eden Türk çocuklarının ortamının da sağlanması lazım. 'Bu ligde sadece siz oynarsınız' diyerek onların rahat olmalarını sağlamamamız gerekiyor. Başarı rekabetten gelir. Rekabet çalışmayı gerektirir. Çalışmak için de sahalar gerekiyor. Twente altyapı konusunda beraber anlaştığımız bir takım. Birbirimizle alışverişlerimiz olacak. U-19 ve diğer takımları buraya yerleştirmeye çalışıyoruz. Orman Bakanlığı'ndan taleplerimiz var. Beşiktaş için güzel şeyler olacak. Burası bataklıktı, çocukların sağlıklı spor yapabildikleri bir yer değildi. Nevzat Demir bu sahanın yapılmasıyla ilgili olan kısmın yarıdan fazlasını göğüslendi. Diğer iş adamlarının da Beşiktaş'ın çocuklarına destek olacak şekilde bu yatırımlara destek vermesini rica ediyorum" diye konuştu.

FIRAT FİDAN: TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ VE KURTULUŞU ALTYAPIDADIR

Beşiktaş Altyapı Sorumlu Yöneticisi Fırat Fidan ise yeni saha ile ilgili, ''Üç etaplı bir projenin ilk etabını tamamladık. Diğer etaplar için Orman Bakanlığı'ndan izin bekliyoruz. Yağmur drenajları kurduk. FIFA standartlarına uyması için saha genişletildi. Gece maçları için ışıklandırma çalışmaları başlatıldı. Diğer fazlar için de 2 milyon dolar civarı para harcanacak. Başkanımız altyapıya verdiği önemi bize her defasında gösteriyor. Türk futbolunun geleceği ve kurtuluşu altyapıdadır'' şeklinde konuştu.

EMRE KOCADAĞ: BEŞİKTAŞ ÖZ KAYNAK DÜZENİ BİR MARKADIR

Asbaşkan Emre Kocadağ ise ''Türk futbolunda Beşiktaş öz kaynak Düzeni bir markadır. Geçen sene itibariyle öz kaynak düzeninden yetiştirip yurtdışına ihraç ettiğimiz oyuncularımız var. Hedefimiz her sene öz kaynak düzenini daha iyi noktalara getirerek, oradan oyuncu çıkararak yurtdışına göndermek. Bunun en önemli hamlesi de tesisleşme. Başkanımızın önderliğinde bu hamleleri sürdüreceğiz'' dedi.