Altay’da Tuna Üzümcü belirsizliği!

Geçtiğimiz sezon Sinan Koloğlu ile yollar ayrıldıktan sonra kulüpteki sportif direktörlük görevini bırakarak siyah-beyazlılardaki görevine teknik direktör olarak devam eden Tuna Üzümcü'nün geleceği 5 Haziran'da yapılacak olağan genel kuruldan sonra belli olacak.

Altay'ın başına geçtikten sonra 14 maça çıkan Üzümcü, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu süreçte toplayabileceği 41 puanın 21'ini aldı ve Altay'ın ligde kalmasında önemli bir rol oynadı. Öte yandan 40 yaşındaki çalıştırıcı, maç başına puan ortalamasında da sezona Altay'da başlayıp 22 maçta 1 puan ortalamasını tutturan Sinan Kaloğlu'nu geride bıraktı. Üzümcü, çıktığı 14 maçta 21 puan kazanarak maç başına 1,5 puan ortalamasına sahip oldu.