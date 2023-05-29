Attan düşen Rico yoğun bakımda

Paris Saint-Germain'in İspanyol kalecisi Sergio Rico, attan düşmesi sonucu hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. 29yaşındaki Rico'nun, dün Huelva kentininEl Rocio beldesinde bir attan düşmesisonucu kafa travması bulgusuylaVirgen del Rocio hastanesinde yoğunbakım ünitesine kaldırıldığı belirtildi. Yere düştükten sonra atın ayaklarından, vücuduna birden fazla darbealdığı söylenen futbolcunun, genel durumunun ağır olduğu kaydedildi. Rico'nun, PSG'nin öncekigün deplasmanda Strasburgile oynadığı ve şampiyonluğunuilan ettiği maçtan sonra Huelva'ya geldiği bilgisi paylaşıldı. Tecrübeli file bekçisi,bu sezon hiçbir resmi maçtasüre alamayıp, tamamında yedekkulübesinde beklemişti.