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Giriş Tarihi: 29.5.2023

Attan düşen Rico yoğun bakımda

Attan düşen Rico yoğun bakımda
Paris Saint-Germain'in İspanyol kalecisi Sergio Rico, attan düşmesi sonucu hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. 29 yaşındaki Rico'nun, dün Huelva kentinin El Rocio beldesinde bir attan düşmesi sonucu kafa travması bulgusuyla Virgen del Rocio hastanesinde yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı belirtildi. Yere düştükten sonra atın ayaklarından, vücuduna birden fazla darbe aldığı söylenen futbolcunun, genel durumunun ağır olduğu kaydedildi. Rico'nun, PSG'nin önceki gün deplasmanda Strasburg ile oynadığı ve şampiyonluğunu ilan ettiği maçtan sonra Huelva'ya geldiği bilgisi paylaşıldı. Tecrübeli file bekçisi, bu sezon hiçbir resmi maçta süre alamayıp, tamamında yedek kulübesinde beklemişti.

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Attan düşen Rico yoğun bakımda
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