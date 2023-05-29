Bodrumspor deplasmanda güven veriyor

Yeşil-beyazlılar normal sezonda şampiyon Yılport Samsunspor'un ardından dış sahada en başarılı ikinci takım oldu. Gurbette 18 müsabakaya çıkan Ege temsilcisi 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi elde ederek 31 puan topladı. Sezonu şampiyon tamamlayan Samsunspor ise deplasmanlardan hanesine 36 puan yazdırdı. Deplasmanda 26 gol atan Bodrumspor, kalesinde ise 19 gol gördü. Kritik Eyüpspor sınavı öncesi deplasmanlarda iyi bir performans ortaya koyan Bodrumspor'un bu grafiği camiaya umut aşıladı. Kadrosunda önemli isimler bulunan, eski milli futbolcu Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor da iç sahada en iyi performans gösteren 5 takımdan biri oldu. İstanbul ekibi evinde 18 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alırken, 26 gol atıp, 16 gol yedi.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Eyüpspor deplasmanından turu getirebilecek avantajlı bir skorla döneceklerine inandığını ifade etti. Çarşamba günü çekişmeli ve zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirten Taşdemir, "4 Haziran Pazar günü rakibimizle evimizde rövanşa çıkacağız. İki ayaklı maçlar zordur ve favorisi yoktur. Biz ilk maçı istediğimiz skorla tamamlayıp, sahamızda adımızı finale yazdırmak istiyoruz" diye konuştu.