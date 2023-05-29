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Giriş Tarihi: 29.5.2023 11:09

Fenerbahçe'den Luis Muriel hamlesi!

Fenerbahçe’den Luis Muriel hamlesi!

Sarı-Lacivertliler, Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia ile yeni sezon için anlaşamazsa Atalanta’nın 32 yaşındaki golcüsü Luis Muriel’in transferi için harekete geçecek.

Fenerbahçe gelecek sezon transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, golcü transferi için ince eleyip sık dokuyor. Fenerbahçe, Enner Valencia'nın durumuna göre santrfor transferini şekillendirecek. Ekvadorlu yıldız yeni sözleşmeye imza atmazsa rota İtalya'ya kırılacak.

International'in transfer listesinde yer alan Valencia şu ana kadar Fenerbahçe'ye olumlu bir dönüş yapmadı. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli golcü ile yoluna devam etmediği taktirde Atalanta forması giyen Luis Muriel ile masaya oturacak. Fenerbahçe Yönetimi'nin yıldız golcünün menajeri ile ilk teması kurduğu ve transfer şartlarının gündeme geldiği belirtildi. 32 yaşındaki Kolombiyalı golcünün Atalanta ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.

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Fenerbahçe'den Luis Muriel hamlesi!
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