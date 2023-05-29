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Giriş Tarihi: 29.5.2023 08:45 Son Güncelleme: 29.5.2023 08:54

İşte Ferdi Kadıoğlu'nun başarı sırrı!

SPOR SERVİSİ
İşte Ferdi Kadıoğlu’nun başarı sırrı!

Bu sezon 41 maçta forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, “Her zaman vücudumu dinliyorum. Bir acı hissettiğimde doktorumla paylaşıyorum. Sağlıklı beslenip iyi uyuyorum” dedi

Fenerbahçe'de 5. sezonunu geçiren ve sadece 2 maç kaçıran Ferdi Kadıoğlu, hem Türkiye Kupası hem de ligde hedeflenen noktaya ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Kulüp televizyonuna konuşan 23 yaşındaki oyuncu, "Türkiye Kupası'nda işler bizim elimizde ama ligde rakibimizin puan kaybetmesini beklemek zorundayız. Ben kaybetmekten nefret eden bir oyuncuyum" dedi. Bu sezon çok iyi oynadığını vurgulayan Ferdi, "İlk yıl zorlanmıştım ama her yıl üzerine koyuyorum. Bu sene çok sayıda kötü maçım yok. Son haftalarda asist ve gollerimle katkı verdim" ifadelerini kullandı. Bu sezon F.Bahçe'de 45, A Milli Takım'da da 6 olmak üzere toplam 41 karşılaşmaya çıkan yıldız isim, istikrarının sırrını da şöyle verdi: "Her zaman vücudumu dinliyorum. Bir acı hissettiğimde ya da kendimi iyi hissetmediğimde bunu doktorlarımla, fizyoterapistlerimle paylaşıyorum. Bunun dışında sağlıklı beslenmeye ve iyi uyumaya çalışıyorum."

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İşte Ferdi Kadıoğlu'nun başarı sırrı!
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