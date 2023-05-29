İşte Ferdi Kadıoğlu’nun başarı sırrı!

Fenerbahçe'de 5. sezonunu geçiren ve sadece 2 maç kaçıran Ferdi Kadıoğlu, hem Türkiye Kupası hem de ligde hedeflenen noktaya ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Kulüp televizyonuna konuşan 23 yaşındaki oyuncu, "Türkiye Kupası'nda işler bizim elimizde ama ligde rakibimizin puan kaybetmesini beklemek zorundayız. Ben kaybetmekten nefret eden bir oyuncuyum" dedi. Bu sezon çok iyi oynadığını vurgulayan Ferdi, "İlk yıl zorlanmıştım ama her yıl üzerine koyuyorum. Bu sene çok sayıda kötü maçım yok. Son haftalarda asist ve gollerimle katkı verdim" ifadelerini kullandı. Bu sezon F.Bahçe'de 45, A Milli Takım'da da 6 olmak üzere toplam 41 karşılaşmaya çıkan yıldız isim, istikrarının sırrını da şöyle verdi: "Her zaman vücudumu dinliyorum. Bir acı hissettiğimde ya da kendimi iyi hissetmediğimde bunu doktorlarımla, fizyoterapistlerimle paylaşıyorum. Bunun dışında sağlıklı beslenmeye ve iyi uyumaya çalışıyorum."