Maçın şifresi ilk yarıda gizli

Ankara'da yarın akşam şampiyonluk maçına çıkacak Galatasaray, Ankaragücü ile yatıp Ankaragücü ile kalkıyor. Rakiplerinin kupada Başakşehir ve ligde Fenerbahçe ile oynadıkları maçları mercek altına alan teknik direktör Okan Buruk, stratejiyi erken gol üzerine kurarkentalimatı tüm takıma verildi. 13. dakikada bulduğu golle son Sivasspor maçında zorlanmayan sarı-kırmızılı ekip, Ankara'da maça başlar başlamaz baskı kuracak.Yönetim cephesi, Ankaragücü galibiyetine rekor prim sözü verirken, teknik heyet Florya'nın kapılarını dış dünyaya kapadı.Teknik direktör Okan Buruk, öğrencileri ile özel görüşmeler yaparak motivasyonu üst seviyede tutuyor.İtalyan basınında Nicolo Zaniolo için transfer haberleri çıkarken bir yandan da milli takıma seçileceği detayları yer alıyor. Milan ve İnter'in 23 yaşındaki oyuncu için yarışta olduğu iddia edilirken, İtalya Milli Takımı'nın teknik patronu Roberto Mancini'nin, yıldız futbolcuyu Uluslar Ligi maçları için kadroya alacağı duyuruldu.İnter, Serie A'yı ilk 4 sırada bitirmeyi garantilediği için Süper Lig şampiyonu bir ön eleme daha az oynayacak. 11-12 Temmuz yerine 25-26 Temmuz'da ön elemeye çıkacak Türkiye şampiyonu, seri başı olacak.