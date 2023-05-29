Okan Buruk'tan takıma Ankaragücü maçı uyarısı! "İlk yarıdan işi bitirelim"

Ankara'da yarın akşam şampiyonluk maçına çıkacak Galatasaray, Ankaragücü ile yatıp Ankaragücü ile kalkıyor. Rakiplerinin kupada Başakşehir ve ligde Fenerbahçe ile oynadıkları maçları mercek altına alan teknik direktör Okan Buruk, stratejiyi erken gol üzerine kurarken "İlk yarıdan işi bitirelim" talimatı tüm takıma verildi. 13. dakikada bulduğu golle son Sivasspor maçında zorlanmayan sarı-kırmızılı ekip, Ankara'da maça başlar başlamaz baskı kuracak. Hedef, kilidi erken açıp 90 dakikayı en az stres ile geçirip şampiyonluğa ulaşmak.





FLORYA KAPI DUVAR!

Yönetim cephesi, Ankaragücü galibiyetine rekor prim sözü verirken, teknik heyet Florya'nın kapılarını dış dünyaya kapadı. Oyuncuları ziyarete gelen yakınları bile tesis bahçesinde bekletiliyor ve antrenman sahasında Futbol A Takımı dışında kimse bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk, öğrencileri ile özel görüşmeler yaparak motivasyonu üst seviyede tutuyor.



ZANİOLO'YA MİLLİ TAKIM YOLU YENİDEN AÇILDI

İtalyan basınında Nicolo Zaniolo için transfer haberleri çıkarken bir yandan da milli takıma seçileceği detayları yer alıyor. Milan ve İnter'in 23 yaşındaki oyuncu için yarışta olduğu iddia edilirken, İtalya Milli Takımı'nın teknik patronu Roberto Mancini'nin, yıldız futbolcuyu Uluslar Ligi maçları için kadroya alacağı duyuruldu.

