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Giriş Tarihi: 29.5.2023 13:00 Son Güncelleme: 29.5.2023 13:01

Sertaç Şanlı'ya hırsızlık şoku!

Sertaç Şanlı’ya hırsızlık şoku!

Barcelona'da forma giyen milli basketbolcumuz Sertaç Şanlı, hırsızların kurbanı oldu. Tecrübeli basketbolcunun 25 bin Euro değerinde saati çalındı.

Barcelona'daki temsilcimiz Sertaç Şanlı, Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece Barcelona'nın merkezinde soyguncuların kurbanı oldu. El Caso'nun haberine ve oyuncunun polis karakoluna yaptığı şikayete göre, motosikletli iki suçlu Sertaç Şanlı'ya yaklaştı ve 25 bin Euro değerindeki bir saati çaldı.

SERTAÇ ŞANLI YARA ALMADI
Olaylar Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece sabaha karşı meydana geldi. 31 yaşındaki basketbolcu, Paseo de Gracia'da yürürken, iki motosikletli Şanlı'ya yaklaştı ve saati oyuncunun bileğinden aldı. Sertaç Şanlı soygunu önlemek için karşı hamlede bulunmadı. Başarılı oyuncu, neyse ki saldırı sonucunda herhangi bir yara almadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Soygunun faillerini tespit etmek için derhal soruşturma başlatıldı. Suçluların yerini tespit etmek ve saati bulmak için güvenlik kameraları incelendi. Yine aynı kaynağa göre soruşturmalar henüz sonuç vermiş değil.

Barcelona kentinde son dönemde lüks saat hırsızlıklarının arttığı görülüyor. Üst düzey saat hırsızlığında uzmanlaşmış olan bu suçlular, suçu hızlı bir şekilde işlemek ve polis memurlarından kaçabilmek için motosiklet ve elektrikli scooter kullanıyor.

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Sertaç Şanlı'ya hırsızlık şoku!
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