Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dominik Livakovic’ten flaş transfer sözleri! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında olduğu öne sürülen Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'in Gorica ile oynadığı karşılaşmada taraftarlara veda etti. Livakovic 83. dakikada oyundan alındığı esnada taraftarlar 'Bizimle kal Livi' tezahüratlarında bulundu.

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Dominik Livakovic, maçın ardından Hırvat basınına açıklamalarda bulundu. Livakovic, transfere dair çarpıcı ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar...

ZAGREB BAŞKANI KONUŞTU

Dinamo Zagreb başkanı Vlatka Peras, Fenerbahçe'nin pazarlıklar yaparak indirim talep ettiği 28 yaşındaki Hırvat kalecinin son durumu hakkında konuştu.

Peras, Dominik Livakovic için hiçbir şekilde fiyat azaltma yapmayacaklarını söyledi. Peras "Livakovic'in sözleşmesinde yer alan bir serbest kalma maddesi (10 milyon euro) var. Bu maddeyi karşılayabilecek herhangi bir kulüp oyuncumuzla da anlaşarsa onun haklarını alabilir" diyerek noktayı koydu.

LIVAKOVIC, DINAMO ZAGREB TARAFTARINA VEDA ETTİ

Adı transferde Fenerbahçe ile anılan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'in sahasında Gorica'yı konuk ettiği ve 4-1 galip geldiği karşılaşmanın 83. dakikasında oyundan alındı.

Bu esnada Dinamo Zagreb tribünleri 'Bizimle kal Livi' tezahüratlarında bulundu. Livakovic, Dinamo Zagreb'den alkışlarla ayrıldı. Livakovic oyundan alındıktan sonra takım arkadaşları ve teknik heyetle de vedalaştı.

LIVAKOVIC'TEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Livakovic, Gorica ile oynanan karşılaşma sonrası Hırvat basınına açıklamalarda bulundu. Hırvat basını "Livakovic aralarında Fenerbahçe'nin de olduğu bazı kulüplerle anlaştığı yönündeki haberleri yalanladı" ifadelerini kullanırken 28 yaşındaki kaleci, "Zagreb taraftarlarını selamlayarak oyundan çıktım. Kulüple (Dinamo Zagreb) görüşmeye devam edeceğim. Henüz hiçbir takımla anlaşma sağlamadım. Durmadan adımın bazı takımlarla anıldığını görüyorum ama bunların doğruluğundan emin değilim. Her şeyi göreceğiz. Oturup konuşacağız. Şimdi Milletler Cemiyeti'ne konsantre olmam gerekiyor çünkü milli takım olarak kazanma şansımız çok yüksek." ifadelerini kullandı.

DOMINIK LIVAKOVIC'IN PERFORMANSI

Bu sezon Dünya Kupası'ndan itibaren adından sıkça söz ettirmeye başlayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic çıktığı 48 maçta 48 gol yedi, 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.