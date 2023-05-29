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Giriş Tarihi: 29.5.2023 12:31 Son Güncelleme: 29.5.2023 12:33

Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu

İHA
Süper Lig’de 36. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Bu haftanın kritik maçları olan Ankaragücü-Galatasaray maçını Volkan Bayarslan ve Fenerbahçe-Antalyaspor karşılaşmasını da Zorbay Küçük yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı yarın saat 20.00'de oynanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Buna göre Galatasaray'ın, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Fenerbahçe'nin, Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşmada ise Zorbay Küçük düdük çalacak.

Süper Lig'de 36. haftanın programı ve hakemler şöyle:

20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray: Volkan Bayarslan
20.00 Giresunspor - Trabzonspor: Arda Kardeşler
20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Zorbay Küçük
20.00 İstanbulspor - Adana Demispor: Ümit Öztürk
20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın
20.00 Sivasspor - Konyaspor: Bahattin Şimşek
20.00 Fatih Karagümrük - Kayseriyor: Murat Erdoğan

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Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu
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