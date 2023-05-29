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Giriş Tarihi: 29.5.2023 11:43 Son Güncelleme: 29.5.2023 11:48

Taraftara yumruk atan Steven Berghuis, özür diledi! İşte Hollanda gündemine oturan anlar...

AA
Taraftara yumruk atan Steven Berghuis, özür diledi! İşte Hollanda gündemine oturan anlar...

Hollanda Eredivise'de son haftada Ajax deplasmanda Twente'ye konuk oldu. Maçı 3-1 kaybeden Ajax'ta takım oyuncusu Steven Berghuis, maç çıkışında takım arkadaşı Brobbey'e ırkçı saldırıda bulunan bir taraftara yumruk attı. O anlara ait görüntüler

Hollanda Ligi'nde 34. ve son haftasında Ajax'ın konuk olduğu ve Twente'ye 3-1 yenilmesinin ardından takım otobüsüne binmeden önce Steven Berghuis'in bir taraftara yumruk attığı video, ülke kamuoyunda gündeme oturdu.

BROBBEY'E IRKÇI SALDIRI YAPAN TARAFTARA YUMRUK ATTI

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, bir taraftarın, takım arkadaşı Brian Brobbey'e ırkçı hakarette bulunması nedeniyle sinirlerine hakim olamayan Berghuis, söz konusu eylemi gerçekleştirdi.

Ajaxlı futbolcu, takım arkadaşına ırkçılık yapan taraftara yumruk attı | Video

BERGHUIS ÖZÜR DİLEDİ

Konu hakkında yazılı açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki oyuncu, "Eylemim nedeniyle pişmanım. Bunu yapmamalıydım. İnsanlar, herkese istediğini söyleyebileceğini düşünüyor. Olanları kabullendim. Hareketim, hiçbir şeyi çözmedi. Ajax formasıyla topluma örnek olan bir futbolcu olarak, yaptığım hoş değildi. Özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Hollanda Milli Takımı'nda 45 maçta görev alan Berghuis, bu sezon ligi 3. sırada tamamlayan Ajax'ta tüm kulvarlarda 42 maçta 11 gole imza attı.

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Taraftara yumruk atan Steven Berghuis, özür diledi! İşte Hollanda gündemine oturan anlar...
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