Yarın akşam Süper Lig’de sürpriz sonuçlar çıkar mı?

Yarın akşam hem Süper Lig'in üstünü hem de düşme potasını yakından ilgilendiren çok kritik karşılaşmalar aynı saatte oynanacak. Tabii ki şampiyonluk için gözler öncelikle Ankaragücü-Galatasaray maçında olacak.Kazanırsa şampiyonluğunu ilan ediyor, beraberlikte de yine çok büyük avantaj yakalıyor. Ama şunu da unutmayalım; Ankaragücü'nün puana çok ihtiyacı var ve arkasında coşkulu bir taraftar desteği olacak.Sarı-lacivertliler yarın bir yandan Galatasaray'ın maçından bir şans bekleyecek, diğer taraftan da ikinciliği kaybetmemesi gerekiyor. Düşme potasında ise kritik maçlar var. Bilhassa Giresunspor-Trabzonspor ve İstanbulspor-Adana Demirspor maçları çok önemli.Bundesliga'nın son haftasında yaşananlardan sonra sürpriz olmaz demenin manası yok. Galatasaray için Karagümrük ve Beşiktaş maçlarından yediği 6 golden sonra büyük sınav, kupada kendisine 3 gol atan Başakşehir'di. O maçı da devamını da kalelerinde gol görmeden geçtiler.Hem 3 puanın peşinden koşacaklar hem de Fenerbahçe derbisinde sahada olmak isteyecekler. İki haftanın arası 10 gün olunca iki camia da fazla transfer haberlerine boğuldu.Fenerbahçe'de de Valencia, Samet ve Zajc sınırda. Jesus elbette Antalya maçını kazanıp aynı saatte oynayan Galatasaray'ın ayağının takılmasını bekleyecek. Bu oyun sahada ciddiyet, mücadele ve ter ister. Yarın kim bunun hakkını vermezse üzülür.Bir sürpriz beklemiyorum. Galatasaray, okyanusları aştı, derede boğulacak gibi gözükmüyor. Aksi bir durum olursa bunu sürpriz kelimesi ile açıklamak yeterli olmaz. Olağanüstü bir gelişme olur.Bütün şartlar Galatasaray'ın lehine dönmüş durumda. Düşme hattına bakacak olursak Ümraniyespor ateşin içine düştü ve veda etti. İşin ilginç tarafı da geçen hafta Sivas'ı 4 golle yenip Yiğido'ya da düşme kapısını açması oldu. Sivasspor için iki maç ve alacağı sonuçlar ölüm kalım anlamını taşıyor.Ligin genel gidişatına baktığımızda çok büyük sürprizler beklemiyorum. Ama futbol, içinde her zaman ciddi rekabetleri ve beklenmedik sonuçları barındırıyor. Alman ligi bunun en canlı örneği. Dortmund son maçta kendi sahasında şampiyonluğu kaybetti. Maç öncesinde böyle bir ihtimal hemen hemen hiç ortada yoktu.Galatasaray açısından elbette kolay bir karşılaşma değil. Ankaragücü dişli bir takım. Düşük bir ihtimal gibi dursa da Galatasaray'a sürpriz yapabilir. Ama bu sürprizin şekli de önemli. Galatasaray, buradan alacağı bir beraberlik ve sonra oynayacağı Fenerbahçe maçını 2-0 kaybetmesi durumunda bile şampiyon olabiliyor. Düşme hattında ise şu anda Giresunspor, İstanbulspor ve Sivasspor'un durumları biraz daha son haftaya kadar devam edecek gibi görünüyor.