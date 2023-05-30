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Giriş Tarihi: 30.5.2023 11:54

Bodrumspor final için ilk maçta!

DHA
Bodrumspor final için ilk maçta!

Spor Toto 1'inci Lig'deki ilk yılında Play-Off'ta Göztepe'yi eleyerek adını yarı finale yazdıran Bodrumspor, rakibi Eyüpspor'la yarın eşleşmenin ilk maçında İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Eyüp Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Konuk Bodrumspor'da önemli eksik bulunmazken, mücadelenin rövanşı 4 Haziran Pazar günü Bodrum'da oynanacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde rakibini eleyen takım Play-Off finalinde Pendikspor'la Süper Lig'e yükselebilmek için tarafsız sahada tek maçta karşı karşıya gelecek.

Bodrumspor Play-Off çeyrek finalinde evinde Göztepe'yi 3-1 yenerek bir üst tura yükselmişti. Eyüpspor ise deplasmanda Sakaryaspor'u uzatma dakikaların son saniyesinde Alpaslan'ın golüyle 1-0 mağlup etmişti. İki takımın sezon içinde Bodrum'da oynadığı ilk maçı 3-0 Bodrumspor, rövanşı ise 1-0 Eyüpspor kazanmıştı. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, İstanbul'dan avantajlı bir skorla döneceklerine inandığını söyledi. Eyüpspor'un güçlü bir takım olduğunu belirten Taşdemir, "İki ayaklı Play-Off maçlarında favori takım olmaz. Biz ilk maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Evimize avantajlı bir skorla çıkmak istiyoruz. Saha ve seyirci avantajımızla adımızı finale yazdırmak en büyük hedefimiz" şeklinde konuştu.

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Bodrumspor final için ilk maçta!
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