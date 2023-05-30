Eskişehirspor’dan Galatasaray açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de 36. Haftaya 79 puanla lider giren ve şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, bugün MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin beş puan önünde yer alan sarı kırmızılılar, başkentten zaferle ayrılması durumunda 23'üncü lig şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaraylı taraftarlar ülkenin dört bir yanında şampiyonluk kutlaması için plan yaparken Eskişehirsporlu taraftarlar kentteki sarı kırmızılı taraftarlara hassasiyet çağrısı yaptı. Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri de muhtemel bir Galatasaray şampiyonluğunda kutlama yapılmaması yönünde uyarıda bulundu.Eskişehirspor'un bu sezon küme düştüğünü belirten Murat Diri, tüm şehrin bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini dile getirdi. Kutlama yapmak isteyen ve formayla gezen taraftarların kibarca uyarılmasını konusunda açıklama yapan Diri, "Bu şehrin sokaklarında beraber büyüdük. Hepimizin geçtiği bu sokaklarda hatıraları var. Herkesin beklediği bir köşe başı olmuştur. Bu sokaklar şahit olmuştur ilk kavganıza, hatta ilk kez bu sokaklarda tutmuşsunuzdur sevdiğinizin elini, düştüğünde kalkmayı öğrendiğin sokaklardır. Bu sokaklarda hepimizi birbirine bağlayan derin bir bağ vardır. İşte dostluğunda düşmanlığında hakkını verdiğin bu sokaklara borcun var. Eskişehir çocuklarının kendi sokaklarına borcu var. Bizler Eskişehirspor tribünlerinde içerde dışarıda sizleri gururlandıran bu şehrin çocuklarının sizlerden isteği var. Eskişehirspor, küme düştü, amatöre düştü. Eskişehir çocuğu bu durumda da sırtını dönemez. Bizler yarı yolda dostunu bırakanlardan olmayız. Eskişehir de Eskişehirspor hassasiyetini hepimiz sahiplenmeli ve şampiyonluk kutlaması yapmak isteyenlere bu hassasiyeti belirtmesini istiyoruz. Bu sadece Eskişehirspor tribünlerinin değil Eskişehir çocuklarının hepsinin ortak davasıdır. Bu konuda herkesin sorumluluk almasını çarşıda formalı gezenlere gereken şekilde kibarca uyarının yapılıp şampiyonluk kutlama konusundaki hassasiyetin belirtilmesini istiyoruz. Herkes kendine yakışanı yapacaktır. Eskişehir çocuğu kötü gün dostudur. Tüm şehrimizin bu konuda hassasiyet göstermesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.