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Giriş Tarihi: 30.5.2023 12:01

Halil İbrahim Pehlivan: Hedefim milli takım forması giymek

AA
Halil İbrahim Pehlivan: Hedefim milli takım forması giymek

Spor Toto 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan, en büyük hedefinin milli takım formasını giymek olduğunu söyledi.

Halil İbrahim Pehlivan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kendilerine tanıdığı hak sonucu Gaziantep FK'den ayrılarak Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu belirtti.

Süper Lig'den ve Spor Toto 1. Lig'den birçok teklif aldığını aktaran 29 yaşındaki futbolcu, "Çaykur Rizespor camiasına inandığım, gerçekten şampiyon olacağını düşündüğüm için hiç tereddüt etmeden tercih ettim. İyi ki tercih etmişim, sonuçta şampiyon olduk ve bir üst lige çıktık." diye konuştu.

Halil İbrahim Pehlivan, depremin ardından adaptasyon süreci yaşadığını anlatarak, "Psikolojik olarak zor bir süreçti. Aradan geçen bir aydan sonra kendimi tam olarak adapte edebildim. Bu konuda başkanımız, hocalarım, futbolcu arkadaşlarım, herkes yardımcı oldu. Ben de elimden geldiği kadar katkı vermeye çalıştım, katkı verdiğimi de düşünüyorum. Sonunda Süper Lig'e çıktığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor'un ligdeki sıralamasına transfer olurken dikkat etmediğinin altını çizen deneyimli oyuncu, şu değerlendirmede bulundu:

"Çaykur Rizespor her zaman Süper Lig'de bulunması gereken bir camia. Her zaman bulunuyor ama son yıllarda bir düşüp ardından tekrar çıkıyor. Hocalarımız, takım arkadaşlarımız, oyuncu kadrosuna bakarak geldim. Oynayan arkadaşlarımla konuştum. Hepsi olumlu düşüncelerini bizlerle paylaştı ve sonunda birlikte Süper Lig'e çıkma sevincini yaşadık."

"ÇAYKUR RİZESPOR TARAFTARINI ÇOK SEVDİM"
Halil İbrahim Pehlivan, Çaykur Rizespor camiasının aile olmayı başardığını vurgulayarak, "Şampiyon olabilmek için en önemli etkenlerden biri coşku, aile ortamı içerisinde olmak. İyi bir aile ortamı ve heyecan vardı. Benimle birlikte yapılan devre arası transferleri rekabeti artırdı. Devam eden ve gelen oyuncuların performansı yükseldi. Rekabet sayesinde başarılı olduk." diye konuştu.

Süper Lig'e iyi hazırlanmaları gerektiğini ve bu hedefe kilitlendiklerini aktaran Halil İbrahim Pehlivan, şöyle devam etti:

"Bir üst lige çıkınca herkesin daha çok çalışması ve doğru planlama yapması gerekiyor. Bir üst lig her zaman çok daha zor. Doğru tercihlerle Çaykur Rizespor camiasının kalıcı olmasını istiyoruz. Benim de hedefim iki yıl daha burada olmak. İki yıl daha gururla ve onurla Çaykur Rizespor formasını giyeceğim. İnşallah elimden gelenin en iyisini yaparak, Rizespor camiasına layık olmaya çalışacağım. Sonucunda hedefimiz Çaykur Rizespor ile birlikte kalıcı olmak ve sonrasında Avrupa kupalarına katılmak. Kişisel en büyük hedefim ise milli takım formasını giymek."

Halil İbrahim Pehlivan, her futbolcunun, taraftarın desteğini her zaman arkasında hissetmek istediğine de değinerek, şunları kaydetti:

"Süper Lig'de iç sahada oynayacağımız maçlarda buna çok ihtiyacımız olacak. Çaykur Rizespor taraftarını çok sevdim, inşallah onlar da beni sevmiştir. Onlardan tek isteğim stadı doldurarak, baskı ve coşkuyu gelen takımlara hissettirmeleri. Sonuç ne olursa olsun bize destek versinler. Onların desteğine her zaman ihtiyacımız var."

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Halil İbrahim Pehlivan: Hedefim milli takım forması giymek
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