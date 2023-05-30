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Giriş Tarihi: 30.5.2023

Ligin dibi alev alev

Ligin dibi alev alev

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi devam ediyor. İşi en zor olan takım, bugün Trabzonspor’la karşılaşacak olan Giresunspor

Süper Lig'de kalmak için de çetin bir mücadele yaşanıyor, Düşmesi kesinleşen Ümraniyespor'un ardından en az puana sahip olan Giresunspor, işi en zor olan ekip. Çotanaklar, bugün Trabzonspor'a mağlup olursa diğer maçların sonucuna göre lige veda edebilir. Kalan 3 haftada birer hükmen galibiyeti kesin olan Antalyaspor ile İstanbulspor daha avantajlı durumda. Bir maçı fazla olan Sivasspor da ciddi tehlike yaşıyor. 10. sıradaki Alanyaspor, 11'inci Kasımpaşa ve 12'nci Ankaragücü rahat olsa da matematiksel olarak düşme ihtimalleri bulunuyor.

BEŞİKTAŞ YAKINDAN İZLİYOR
LİGDE matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmayan ancak ikincilik iddiasını koruyan Beşiktaş, bu haftayı bay geçecek. Zirvedeki kapışmayı yakından takip eden siyah-beyazlılar, ligin son iki haftasında oynayacağı Kasımpaşa ve Konyaspor karşılaşmaları öncesinde Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekliyor.

1 SORU 2 CEVAP

SORU: Galatasaray, Ankara'da şampiyonluk için sahaya çıkacak. F.Bahçe ise Antalya'yı yenip rakibinin puan kaybını bekleyecek. Bu geceki maçlardan ne bekliyorsunuz?

LEVENT TÜZEMEN
Yüksek konsantrasyon
Galatasaraylı futbolcular bir 90 dakika sonunda şampiyon olacaklarını biliyor. Ankara'da yüksek konsantrasyonlu bir Galatasaray takımına tanık olacağız. Herkes sahada iki kişilik oynayacak ve hedefe ulaşmak için hiç bırakmadan mücadele edecektir. Sarı-kırmızılı oyuncular, Başkent'teki düelloyu kazanıp Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıkmayı isteyeceklerdir. Galatasaray'da bunu başaracak, bu sorumluluğu üstlenecek, kaliteli ve tecrübeli çok sayıda isim var. Ankaragücü sadece fizik güce dayalı top oynuyor ve güçlü bir taraftar grubuna sahip ama Galatasaraylı oyuncular da sezon başından beri içeride-dışarıda hep dolu tribünlere oynadılar. Seyirci baskısından etkilenmeyeceklerdir. Florya'ya şampiyon olarak döneceklerdir.

GÜRCAN BİLGİÇ
Yarış Nef Stadı'na kalır
İki takımı da zor bir gece bekliyor. Ankaragücü, Beşiktaş ve Trabzonspor'u kupadan eledi, ligde F.Bahçe'ye son anda kaybetti. Seyrantepe'deki Galatasaray maçında ise 56-44 topla oynama oranıyla üstün olan taraftı. Yani oyuncu grubu büyük maçlarda başarılı olmuş, kazanabileceğini bilerek sahaya çıkacak. Müthiş seyircisiyle bunu zorlayacak. Galatasaray, bu ortamları yaşayan oyunculardan kurulu. Baskıyla baş etmesini becerirlerse istediklerini alırlar. F.Bahçe de benzer baskı altında ama kazanırsa şampiyon olmayacak. Bu daha farklı bir duygu. Öte yandan kupa finalinin morali ceplerinde. Son haftalarda da ne yaptıklarını bilerek oynuyorlar. Sezonun son noktasının Seyrantepe'de konulacağını düşünüyorum. İki takım son maça şampiyon olmak için çıkarlar.

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