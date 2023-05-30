Ligin dibi alev alev

Süper Lig'de kalmak için de çetin bir mücadele yaşanıyor, Düşmesi kesinleşen Ümraniyespor'un ardından en az puana sahip olan Giresunspor, işi en zor olan ekip.Kalan 3 haftada birer hükmen galibiyeti kesin olan Antalyaspor ile İstanbulspor daha avantajlı durumda.10. sıradaki Alanyaspor, 11'inci Kasımpaşa ve 12'nci Ankaragücü rahat olsa da matematiksel olarak düşme ihtimalleri bulunuyor.matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmayan ancak ikincilik iddiasını koruyan Beşiktaş, bu haftayı bay geçecek. Zirvedeki kapışmayı yakından takip eden siyah-beyazlılar, ligin son iki haftasında oynayacağı Kasımpaşa ve Konyaspor karşılaşmaları öncesinde Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekliyor.Yüksek konsantrasyonfutbolcular bir 90 dakika sonunda şampiyon olacaklarını biliyor. Ankara'da yüksek konsantrasyonlu bir Galatasaray takımına tanık olacağız. Herkes sahada iki kişilik oynayacak ve hedefe ulaşmak için hiç bırakmadan mücadele edecektir. Sarı-kırmızılı oyuncular, Başkent'teki düelloyu kazanıp Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıkmayı isteyeceklerdir.Ankaragücü sadece fizik güce dayalı top oynuyor ve güçlü bir taraftar grubuna sahip ama Galatasaraylı oyuncular da sezon başından beri içeride-dışarıda hep dolu tribünlere oynadılar. Seyirci baskısından etkilenmeyeceklerdir.Yarış Nef Stadı'na kalırtakımı da zor bir gece bekliyor. Ankaragücü, Beşiktaş ve Trabzonspor'u kupadan eledi, ligde F.Bahçe'ye son anda kaybetti. Seyrantepe'deki Galatasaray maçında ise 56-44 topla oynama oranıyla üstün olan taraftı. Yani oyuncu grubu büyük maçlarda başarılı olmuş, kazanabileceğini bilerek sahaya çıkacak. Müthiş seyircisiyle bunu zorlayacak. Galatasaray, bu ortamları yaşayan oyunculardan kurulu.F.Bahçe de benzer baskı altında ama kazanırsa şampiyon olmayacak.Öte yandan kupa finalinin morali ceplerinde. Son haftalarda da ne yaptıklarını bilerek oynuyorlar. Sezonun son noktasının Seyrantepe'de konulacağını düşünüyorum. İki takım son maça şampiyon olmak için çıkarlar.