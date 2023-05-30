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Giriş Tarihi: 31.5.2023 00:08 Son Güncelleme: 31.5.2023 00:10

Okan Buruk'tan şampiyonluk yorumu: "Cumhuriyet'in 100. yılında bu kupayı kazanmak değerliydi"

AA
Okan Buruk’tan şampiyonluk yorumu: Cumhuriyet’in 100. yılında bu kupayı kazanmak değerliydi

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen ve şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, "Cumhuriyet'in 100. yılında bu kupayı Ankara'da kazanmak bizim için çok değerliydi" dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk, zor bir deplasman maçına çıktıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ankaragücü hem oyuncu hem de taraftarıyla güçlü bir camia. Golü erkenden bulsak da cevap verdiler ve pozisyonlar da verdik. İkinci yarıda attığımız gollerle doğru şekilde maçı bitirdik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Yürüdüğümüz yol uzundu ve bugün bunun finaliydi. Oyuncularıma camiayı mutlu ettikleri için teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında bu kupayı Ankara'da kazanmak bizim için çok değerliydi. 30 Mayıs 1993'te futbolcu olarak Ankara'da ilk şampiyonluğumu yaşamıştım, tam 30 yıl sonra aynı tarihte Galatasaray teknik direktörü olarak ilk şampiyonluğumu Ankara'da aldım. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe derbisi var. Derbiyi de en iyi şekilde bitirip ligi tamamlamak istiyoruz."

FUTBOLCULARDAN OKAN BURUK'A "SULU" KUTLAMA

Galatasaraylı futbolcular, basın toplantısına gelerek teknik direktör Okan Buruk'u ıslatarak tezahürat yaptı.

Şampiyon takımların klasikleşen görüntüsü Eryaman Stadı'nda da yaşandı. Futbolcular Okan Buruk konuşurken basın toplantı odasına girdi ve ellerindeki suları başarılı teknik adamın üstüne döktü.

Büyük bir coşku yaşayan Okan Buruk da futbolcularıyla birlikte tezahüratlar yaparak şampiyonluğu kutladı.

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Okan Buruk'tan şampiyonluk yorumu: "Cumhuriyet'in 100. yılında bu kupayı kazanmak değerliydi"
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