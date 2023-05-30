Okan Buruk’un 30 yıllık rüyası!

Galatasaraylıların aylardır beklediği şampiyonluk için son 90 dakika… Lider sarı-kırmızılı takım deplasmanda Ankaragücü karşısında büyük zafere ulaşmak için sahaya çıkacak. Kenetlenen futbolcular, galibiyetten başka bir seçeneği akıllarından bile geçirmiyor. "Mayıslar bizimdir" sloganıyla taraftarını havaya sokan sarı-kırmızılı ekipte bu mücadelenin teknik direktör Okan Buruk için de çok ayrı bir önemi bulunuyor.



AYAĞI KIRIK OLDUĞU İÇİN OYNAMADI

Genç çalıştırıcı, futbolcu olarak Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu 30 sene önce yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü deplasmanında yaşamıştı. O gün ayağı kırık olduğu için kadroda olmayan Okan Buruk, bu kez Aslan'ın hocası olarak Ankara'da şampiyonluğa ulaşmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, 1992-1993 sezonunun son maçında Ankaragücü'nü 8-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı.





ASLAN'IN KOZU İCARDI

Ligde 3 haftadır attığı gollerle G.Saray'ı taşıyan Mauro İcardi, sırasıyla Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor karşısında skoru belirlemişti. Son 3 maçta kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı takım, Ankaragücü deplasmanında 1 numarası Muslera ve golcüsü İcardi'ye güveniyor. Ligde 19 golü bulunan Arjantinli, hücumda Kerem'le müthiş bir uyum yakaladı.





KUTLAMA DERBİDE YAPILACAK

Galatasaray, Ankara'da şampiyonluğunu ilan etmesi halinde kutlama yapmayacak. Bunun iki nedeni var. İlki; Ankaragücü maçından sonra Florya'ya dönüşün gece 3'ü bulacak olması... İkincisi ise kutlamaların 4 Haziran'daki Fenerbahçe derbisine saklanmak istenmesi. Sarıkırmızılı yönetim, Nef Stadı'nda ezeli rakibi ile oynayacağı karşılaşma öncesi düzenlenecek özel koreografiler eşliğinde taraftarıyla zaferin tadını çıkaracak.



TAM KADRO ANKARA'DA

Galatasaray, şampiyonluk maçı için Ankara'ya tam kadro gitti. Teknik heyet flaş bir karar alarak cezalı Nicolo Zaniolo'yu da kafiyele dahil etti. Bu arada sarı-kırmızılı ekipte Mauro İcardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Rashica ve Fredrik Midtsjö sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri halinde Fenerbahçe derbisini kaçıracak.