Son dakika haberleri: Karadeniz derbisinde Trabzonspor Giresunspor deplasmanında! -CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Giresunspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

Ligde kritik bir yerde olan ve küme düşmeme mücadelesi veren Giresunspor'un tek düşüncesi, maçtan 3 puan alarak kümede kalma yolunda büyük bir adım atmak... Ligde hedefsiz kalan Trabzonspor ise, taraftarlarını mutlu edecek bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyor.

Saat 20.00'da başlayan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor...

GİRESUNSPOR 0 - 0 TRABZONSPOR (İlk yarı oynanıyor...)

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İşte iki takımın 11'leri;

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Campuzano, Mejia, Görkem, Serginho, Sainz, Bajić

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Bartra, Larsen, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Umut