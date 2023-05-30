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Giriş Tarihi: 30.5.2023 19:20 Son Güncelleme: 30.5.2023 20:00

Son dakika haberleri: Karadeniz derbisinde Trabzonspor Giresunspor deplasmanında! -CANLI-

Son dakika haberleri: Karadeniz derbisinde Trabzonspor Giresunspor deplasmanında! -CANLI-

Son dakika haberleri: Giresunspor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Giresunspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

Ligde kritik bir yerde olan ve küme düşmeme mücadelesi veren Giresunspor'un tek düşüncesi, maçtan 3 puan alarak kümede kalma yolunda büyük bir adım atmak... Ligde hedefsiz kalan Trabzonspor ise, taraftarlarını mutlu edecek bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyor.

Saat 20.00'da başlayan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor...

GİRESUNSPOR 0 - 0 TRABZONSPOR (İlk yarı oynanıyor...)

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İşte iki takımın 11'leri;

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Campuzano, Mejia, Görkem, Serginho, Sainz, Bajić

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Bartra, Larsen, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Umut

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Son dakika haberleri: Karadeniz derbisinde Trabzonspor Giresunspor deplasmanında! -CANLI-
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