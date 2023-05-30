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Giriş Tarihi: 30.5.2023 12:18 Son Güncelleme: 30.5.2023 12:23

Trabzonspor'un Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Trabzonspor’un Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Giresunspor'a konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesi bordo-mavili ekibin kamp kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Giresunspor'a konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesi bordo-mavili ekibin kamp kadrosu belli oldu.

İşte açıklanan kadroda yer alan isimler: "Uğurcan, M.Taha, Hakan, Arif, Eren, Larsen, Serkan, Taha, Bartra, Hüseyin, Siopis, Emirhan, Dorukhan, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Lahtimi, Markovic, Poyraz, Trezeguet, Visca, Umut"

4 EKSİK YER ALDI
Trabzonspor'un açıklanan kamp kadrosunda; Maxi Gomez, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Doğucan Haspolat yer almadı.

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Trabzonspor'un Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu!
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