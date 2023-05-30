Trabzonspor’un Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Giresunspor'a konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesi bordo-mavili ekibin kamp kadrosu belli oldu.
İşte açıklanan kadroda yer alan isimler: "Uğurcan, M.Taha, Hakan, Arif, Eren, Larsen, Serkan, Taha, Bartra, Hüseyin, Siopis, Emirhan, Dorukhan, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Lahtimi, Markovic, Poyraz, Trezeguet, Visca, Umut"
4 EKSİK YER ALDI
Trabzonspor'un açıklanan kamp kadrosunda; Maxi Gomez, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Doğucan Haspolat yer almadı.