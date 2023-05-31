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Giriş Tarihi: 1.6.2023 00:42

Arda Turan'dan Galatasaray'ın şampiyonluğuna yorum: "Çok sevindim"

DHA
Arda Turan’dan Galatasaray’ın şampiyonluğuna yorum: Çok sevindim

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, “Bugün tekrardan aile olduğumuzu düşünüyorum. Eyüpspor için bugün çok önemli bir gündü. İnşallah Bodrum’da kazanan taraf olup, finale kalmak istiyoruz” dedi.

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off 2'nci Tur ilk maçında Eyüpspor sahasında Bodrumspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Turan, "Bu sıcakta 1-0 çok avantaj sayılmaz. Futbolu doğru oynamazsan görüyorsunuz nerelerden nelere geliyor. Önemli olan her anı ve her saniyeyi doğru oynamak. Oyuncularım, 120 dakika Sakarya'da o seyircinin önünde çok muhteşem mücadele ettiler. Yaş ortalamamız maalesef yüksek. Ona rağmen bugün de muhteşem mücadele ettiler. Bugün rotasyon yaptık. Aslında rotasyon yapmadık, bir takım halinde oynamaya çalışıyoruz. Onlar da muhteşem oynadılar. Bugün tekrardan aile olduğumuzu düşünüyorum. Eyüpspor için bugün çok önemli bir gündü. İnşallah Bodrum'da kazanan taraf olup, finale kalmak istiyoruz. İsteğimiz bu" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY BENİM EVİM"

Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik eden Arda Turan, "Dursun Başkan nezdinde, Erden ağabey nezdinde, Okan ağabeyle bütün takımı tebrik ediyorum. Galatasaray benim evim, yuvam, kalbimin gerçek sahibi. O yüzden dün akşam çok sevindim. Bize yaşattıklarından dolayı da çok teşekkür ederiz. İnşallah en büyük hedefimiz lige çıkmak ama gün gün gidiyoruz. Bizim Bodrum'da maalesef 16.00'da, sıcak da çok önemli bir sınavımız var. Bir önce dinlenip, en iyi şartlarda hazırlanıp, Bodrumspor'u elemek istiyoruz. Karşımızda hem İsmet ağabey değerli bir büyüğüm, çok da değerli kardeşlerim var. Çok da iyi futbol oynuyorlar, çok da iyi mücadele ediyorlar. Güzel bir maç olacak. Umarım ülke futboluna adına herkese güzel bir seyir izlettiririz" dedi.

"GELEN HERKES ŞEREF VE ONUR KONUĞUMUZDUR"

Gelen destekler hakkında da konuşan Turan, "Destek önce bana değil, oyuncularımın Sakarya'da gösterdiği muhteşem oyuna diye düşünüyorum. Sonrasında sevgili başkanımız Murat Özkaya, Galatasaray için de, ülke için de çok kıymetli bir isim. Fatih Kulaksız kardeşim de öyle. Biz de burada önemli bir spor figürüyüz. Hep beraber Eyüpsultan ailesine, Bodrumspor ailesine güzel bir maç izlemeye geldiklerini düşünüyorum. Gelen herkes şeref ve onur konuğumuzdur. Çok mutlu olduk. Türk futbolu için çok güzel şeyler. İnşallah Bodrum'da da güzel bir atmosferde, keyifli bir maç izlemek istiyoruz" diye konuştu.

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Arda Turan'dan Galatasaray'ın şampiyonluğuna yorum: "Çok sevindim"
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