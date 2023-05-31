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Giriş Tarihi: 31.5.2023 15:36

Manisa FK, Alionue Ba ile 1 yıl daha uzattı!

İHA
Manisa FK, Alionue Ba ile 1 yıl daha uzattı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Alionue Ba’nın opsiyon hakkını kullanılarak sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Manisa FK, Senegal uyruklu Fransız vatandaşı 33 yaşındaki stoper Alionue Ba'nın opsiyon hakkını kullandı. Manisa temsilcisi, böylelikle Ba'yı önümüzdeki sezon da kulüpte tutmuş oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda da bizimle birlikte olacak olan Alionue Ba'ya siyah-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.,

Ba ile 3 Ağustos 2022 tarihinde imzalanan sözleşme, 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecekti. Sözleşmesi 2024 yılının haziran ayına kadar uzatılan Ba, önümüzdeki sezon da Manisa FK'nın başarısı için ter dökecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

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Manisa FK, Alionue Ba ile 1 yıl daha uzattı!
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