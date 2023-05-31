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Giriş Tarihi: 31.5.2023 12:08

Marco Paixao atınca Altay kazandı!

İHA
Marco Paixao atınca Altay kazandı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın bu sezon ligde attığı 45 golün 21’ini Marco Paixao kaydetti. İzmir temsilcisi, ligde Paixao'nun skor üretemediği hiçbir müsabakada galibiyete ulaşamadı.

Altay forması giyen Marco Paixao, Spor Toto 1. Lig'de bu sezon kaydettiği gollerle takımının kümede kalmasına büyük katkı verdi. Portekizli futbolcu, bu sezon ligde 34 maça çıkarken, 21 gol buldu. Paixao'nun fileleri havalandırdığı karşılaşmalarda İzmir temsilcisi 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 35 puan topladı. Siyah-beyazlılar, 38 yaşındaki oyuncunun gol atamadığı mücadelelerde ise 3 puana ulaşamadı.

PAİXAO ATINCA ALTAY DA KAZANDI
Paixao; Bodrumspor'a 1, Sakaryaspor'a 2, Altınordu'ya 1, Gençlerbirliği'ne 1, Boluspor'a 1, Eyüpspor'a 1, Erzurumspor FK'ya iki maçta 3, Denizlispor'a 1 ve Tuzlaspor'a karşı da 2 gole imza attı ve takımının 3 puan almasında büyük rol oynadı.

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Marco Paixao atınca Altay kazandı!
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