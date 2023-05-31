Son dakika haberi: Avrupa Kupası sahibini buluyor! Sevilla-Roma finalinde ilk düdük çaldı...

Futbolda daha önce UEFA Kupası, sonrasında UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupası sahibini buluyor.
GOL | 35' Dybala
İŞTE İLK 11'LER
Sevilla: Bono; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Telles; Rakitic, Fernando; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri
Roma: Rui Patricio, Ibanez, Mancini, Smalling, Zeki Çelik, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham
Kupada 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 ve 2020 yıllarında mutlu sona ulaşan Sevilla, 7. şampiyonluğu için mücadele edecek.
Geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde zafere ulaşan Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Roma ise 32 yıl sonra bir kez daha finale yükseldiği UEFA Avrupa Ligi'nde ilk şampiyonluğunu hedefleyecek.