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Giriş Tarihi: 31.5.2023 21:58 Son Güncelleme: 31.5.2023 22:36

Son dakika haberi: Avrupa Kupası sahibini buluyor! Sevilla-Roma finalinde ilk düdük çaldı...

Son dakika haberi: Avrupa Kupası sahibini buluyor! Sevilla-Roma finalinde ilk düdük çaldı...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki dev finalde İspanyol ekibi Sevilla ve İtalyan ekibi Roma karşı karşıya geliyor. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirisiniz. İşte tüm detaylar...

Futbolda daha önce UEFA Kupası, sonrasında UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupası sahibini buluyor.

CANLI | Sevilla 0-1 Roma

GOL | 35' Dybala

İŞTE İLK 11'LER

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Telles; Rakitic, Fernando; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri

Roma: Rui Patricio, Ibanez, Mancini, Smalling, Zeki Çelik, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan finalde karşılaşan İspanya kulübü Sevilla ile İtalya'nın Roma takımları turnuvanın 52. şampiyonu olmak için mücadele ediyor. TSİ 22.00'de başlayan karşılaşma TV8 ve Exxen'den canlı yayımlanıyor.

Kupada 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 ve 2020 yıllarında mutlu sona ulaşan Sevilla, 7. şampiyonluğu için mücadele edecek.

Geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde zafere ulaşan Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Roma ise 32 yıl sonra bir kez daha finale yükseldiği UEFA Avrupa Ligi'nde ilk şampiyonluğunu hedefleyecek.

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Son dakika haberi: Avrupa Kupası sahibini buluyor! Sevilla-Roma finalinde ilk düdük çaldı...
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