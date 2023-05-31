Trabzonspor’un ilk hamlesi Kourbelis! Oyuncu ile prensibte anlaşıldı...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu iki kupa ile tamamlayan Trabzonspor'da işler yeni sezonda istenildiği gibi gitmedi. Bordo-mavili ekip, bu sezon zirve yarışının çok uzağında kalsa da yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için çalışmalar şimdiden başlarken, kadroya katılacak ilk isim de belli oldu.

TRABZONSPOR'UN İLK HAMLESİ KOURBELİS

Trabzonspor gelecek sezon öncesi ilk transferini tamamlamak üzere. Bordo-mavililer Yunan orta saha oyuncusu Kourbelis ile prensipte anlaşmaya vardı. Oyuncunun yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.