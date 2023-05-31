Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un ilk hamlesi Kourbelis! Oyuncu ile prensibte anlaşıldı...
Giriş Tarihi: 31.5.2023 17:21 Son Güncelleme: 31.5.2023 17:31

Trabzonspor'un ilk hamlesi Kourbelis! Oyuncu ile prensibte anlaşıldı...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’un ilk hamlesi Kourbelis! Oyuncu ile prensibte anlaşıldı...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da işler bu sezon istenildiği gibi gitmezken, yeni sezon için şimdiden transfer çalışmalarına başlanıldı. Bu doğrultuda Fırtına'nın ilk hamlesi Kourbelis olurken, oyuncu ile prensipte anlaşmaya varıldı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu iki kupa ile tamamlayan Trabzonspor'da işler yeni sezonda istenildiği gibi gitmedi. Bordo-mavili ekip, bu sezon zirve yarışının çok uzağında kalsa da yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için çalışmalar şimdiden başlarken, kadroya katılacak ilk isim de belli oldu.

TRABZONSPOR'UN İLK HAMLESİ KOURBELİS
Trabzonspor gelecek sezon öncesi ilk transferini tamamlamak üzere. Bordo-mavililer Yunan orta saha oyuncusu Kourbelis ile prensipte anlaşmaya vardı. Oyuncunun yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hatice Aksakal'dan Önder Aksakal'a yanıt: Sana değil Erdoğan'a oy veririm
İYİ Parti'de Akşener'in koltuğu sallantıda! Yerine isim bakıyorlar
Karşıyaka Belediyesi borç batağında: Tefeciye düşen arkadaşlarımız oldu!
SON DAKİKA: İYİ Parti'de kopuşlar başladı! Çok sert sözlerle istifa etti: Şahsi menfaatler amaçların önüne geçti...
Aslı Baykal-Uğur Dündar arasındaki kriz büyüyor: Başarısız muhalefetin tetikçisi…
Son dakika: AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Fatih Portakal CHP MYK ile ilgili kulis bilgilerini anlattı: Yarın ki toplantıda...
Ekşi Sözlük'te skandal provokasyon: AK Partili esnafı fişleme kampanyası başlattılar
Erdoğan kadeh de kaldırsın mı?
Çekmeköy ve Şile'de ilginç detay
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'un ilk hamlesi Kourbelis! Oyuncu ile prensibte anlaşıldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA