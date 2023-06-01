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Giriş Tarihi: 1.6.2023 11:34

Beşiktaş'ın Andrei Ivan planı! Sezon sonu...

Beşiktaş’ın Andrei Ivan planı! Sezon sonu...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta şimdiden gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Siyah beyazlıların gündemindeki isim ise Craiova formasını terleten 26 yaşındaki Rumen sol kanat Andrei Ivan olurken, yönetim girişimler için sezon sonunu bekliyor.

Siyah-beyazlılarda transfer görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş yönetimi, takımdan ayrılacak olan N'Koudou'nun alternatifini Romanya'da buldu. Yönetim, N'Koudou'nun boşluğunu Craiova'da oynayan 26 yaşındaki sol kanat Andrei Ivan'la doldurmak istiyor.

Rumen Digisport'un haberine göre Craiova'nın başkanı Rotaru, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncusuyla yeni anlaşma düşünmüyor. Bunu fırsata çevirmek isteyen siyah-beyazlı yetkililerin, sezon biter bitmez oyuncu ve menajeriyle bir araya gelerek, Andrei Ivan'ı renklerine katmanın peşinde. Teknik direktör Şenol Güneş'inde bu transfere onay verdiği yönetimin de bonservis bedeli olmaması nedeniyle Ivan'a sıcak baktığı ifade edildi.

Kanatlarda ve forvet pozisyonunda da görev yapabilen Andrie Ivan, bu sezon Romanya ekibi ile 35 lig maçına çıktı; 14 gol ve 3 asistle takımına 17 gollük skor katkısı yaptı.

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Beşiktaş'ın Andrei Ivan planı! Sezon sonu...
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