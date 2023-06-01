Beşiktaş’tan Anderson Talsca bombası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, birçok isim ile temaslarını sürdürüyor. Gelecek sezon yeniden şampiyonluğa oynamak isteyen Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda eski yıldızını gündeme aldı.

TALİSCA İÇİN ŞARTLA ZORLANACAK

2016-2018 yılları arasında Siyah-Beyazlı formayı giyen ve 2 sene içerisinde taraftarın sevgilisi olan Anderson Talisca, transfer listesine girdi. Daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelen ancak maliyet nedeniyle transfer edilemeyen Brezilyalı on numara için şartlar zorlanacak.

BAŞKAN ÇEBİ: ŞARTLARIMIZA UYGUNSA ALALIM

Başkan Ahmet Nur Çebi, Futbol sorumlusu Emre Kocadağ ile bir araya gelerek konuyu gündeme getirdi. Çebi, "Bu işe bir son verelim. Oyuncu ve kulübü ile konuşup kesin maliyet hesabı yapılsın. Yöneticiliğim döneminden beri her transfer dönemi yazılıp çiziliyor. Şartlarımıza uygun ise alalım. Değil ise noktayı koyayım. Net olalım" talimatını verdi. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda şu anda bonservisi Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da bulunan 29 yaşındaki oyuncu için şartlar zorlanacak. 2026 yılında kontratı bitecek olan oyuncu ile masaya oturulacak ve şartları sorulacak.