Braga’nın Bruma teklifi belli oldu!

Sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi. Takımı önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler birçok yıldız ismi kadrosuna kattı.Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, bazı sürpriz isimleri de takıma kazandırdı. Fenerbahçe'ye transferi en çok konuşulan isimlerden biri de Bruma oldu.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz haziran ayında PSV forması giyen ve ülkemizde bir dönem Galatasaray formasını da terleyen Portekizli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığını açıkladı. Braga formasıyla etkili bir performans sergileyen Bruma'ya Fenerbahçe'yi sevindiren bir haber geldi. Portekiz basını, Braga'nın 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini yazdı.

4.5 MİLYON EURO ÖNERDİLER

Record'da yer alan haberde Braga Başkanı Antonio Salvador, Bruma'nın bonservisi için Fenerbahçe'ye 4.5 milyon Euro teklif etti. Portekiz ekibi, Bruma'ya ise yıllık 1.5 milyon Euro maaş önerdi.

