Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye olay göndermeler!

Eryaman Stadı'nda Ankaragücü'nü 4-1 yenerek Süper Lig'de sezonun bitimine 2 hafta kala tarihinin 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sevincini yaşarken, ezeli rakibine göndermeler yapmayı da ihmal etmedi.

İşte son 24 saatte yönetim-futbolcu-taraftar cephesinde yaşananların özeti:

RESMİ site ilk paylaşımında sezon başı şampiyonluk tezahüratları yapan Fenerbahçeli oyuncular İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'u unutmadı ve 'Mayıslar bizimdir' diyerek göndermede bulundu.

Başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şampiyon takımı alkışlamasını doğal bulacağını ifade etti.

SPORTİF A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe gol attıktan sonra Kadıköy'de statta çalınan şarkı; 'Freed From Desire' ile eğlenip İstanbul'a dönüş yolunda danslar etti.





İKİNCİ Başkan Metin Öztürk, şampiyonluk kupasını derbide kaldıracaklarını açıkladı.

ICARDİ, Florya'daki kutlamalarda "Fener ağlama" tezahüratını başlattı.

TÜRKİYE'NİN dört bir yanında şampiyonluk turuna çıkan sarıkırmızılı taraftarlar, kutlamalar sırasında temsili olarak sarı-lacivert renkli tabutları sırtlarında taşıdı.

ANTALYASPOR maçından dönen Fenerbahçe taraftarına metrobüs yolculuğu boyunca konvoya çıkan Galatasaraylılar eşlik etti.

GÜNEŞ'İ YAKALADI

G.Saray'ın Uruguaylı kaptanı ve kalecisi Fernando Muslera, Trabzonspor formasıyla Şenol Güneş'e ait olan "Süper Lig'de en fazla şampiyon olan kaleci" rekorunu egale etti. Galatasaray'da 12 sezonda 6. şampiyonluğunu gören Muslera, ligimizde en çok kupa (15) kazanan yabancı futbolcu unvanına da sahip durumda.





UÇAKTA DANS ŞOV, FLORYA'DA İZDİHAM

G.Saray'ın Eryaman Stadı'nda başlayan şampiyonluk kutlamaları, takımı İstanbul'a taşıyan uçakta devam etti. Futbolcular ve Erden Timur'un uçaktan dans ederek inişleri büyük ilgi çekti. Maçın bitiş düdüğü ile İstanbul'da yollara dökülen ve takımın evi olan Florya'ya akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar, Cimbom'u tezahüratlarla bekledi. Sabaha karşı Florya'da büyük buluşma gerçekleşti. Balkona çıkan futbolcular, saha içindeki taraftarı iyice coşturdu. Şampiyon, pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçı hazırlıklarına iki gün iznin ardından yarın başlayacak.





BOEY MURADINA ERDİ!

G.saray'da başarılı bir sezon geçiren Sacha Boey'un şampiyonluk coşkusu ikiye katlandı. 22 yaşındaki sağ bek, Fransa'dan beklediği milli daveti sonunda aldı. Bunun için Kamerun Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası öncesi yaptığı daveti reddeden oyuncu, Fransa'nın U21 Avrupa Şampiyonası kadrosuna çağrıldı. Turnuva, Gürcistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde 21 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Genç yıldız, U17, U18 ve U20 seviyelerinde Fransa formasını birer kez giymişti.



SOUNESS VE SNEIJDER'E ÖZEL DAVET!

G.saray, şampiyonluğu F.Bahçe derbisinden sonra doyasıya kutlayacak. Hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılar, derbilerin sembol ismi olarak görülen eski teknik direktör Graeme Souness ve eski golcü Wesley Sneijder'e özel davette bulundu. Souness, 24 Nisan 1996'da F.Bahçe'yi 1-0 yendikleri maçtan sonra Kadıköy'de sahanın tam ortasına G.Saray bayrağı dikerek tarihe geçmiş ve Ulubatlı Souness olarak anılmaya başlanmıştı. Sneijder ise F.Bahçe derbilerindeki golleriyle taraftarın sevgilisi durumunda.