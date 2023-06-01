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Giriş Tarihi: 1.6.2023 11:07

Galatasaray'dan Okan Buruk'a yeni sözleşme!

Galatasaray’dan Okan Buruk’a yeni sözleşme!

Galatasaray yönetimi transferler için harıl harıl çalışırken, Okan Buruk ile de masaya oturulacak. Sarı-Kırmızılılar, 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan şampiyon hocaya yeni bir kontrat teklif edecek. İmza sonrası hemen transfer zirvesi yapılacak.

Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk coşkusunu yaşarken, bir diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını oluşturmaya çalışıyor. Galatasaray Yönetimi, özellikle Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak için hem iç hem de dış transferde çalışmalarını yürütürken, Okan Buruk ile de masaya oturmaya hazırlanıyor.

Genç teknik adam, sezon başında göreve geldiğinde 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Buna göre Buruk'un kontratının ilk senesinde 17, ikinci yılında ise 20 milyon TL kazanması bekleniyordu.

ÖZBEK GÖREVDE OLDUĞU SÜRECE...
Fanatik'in haberine göre; kazanılan şampiyonluk sonrasında ise yönetim, Okan Buruk ile uzun vadeli çalışmak istiyor. Buna göre Özbek ve kurmaylarının, görevde olduğu sürece Buruk ile yola devam etmek istediği öğrenildi.

3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME
Bu doğrultuda 49 yaşındaki teknik adama minimum 3 yıllık bir sözleşme teklif edilecek. Yeni kontratta senelik ücretin 40 milyon TL'yi bulması bekleniyor. Ayrıca Buruk'a verilecek bu ücrette bonusların dahil olmadığı bildirildi.

PAZARLIK YAPMAYACAK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, kendisi ile ilgili gelen bu öneri karşısında çok sevindiği de öğrenildi. Buna göre Buruk'un, Sarı-Kırmızılı ekip ile bir pazarlık yapmayacağı ve doğrudan teklifi kabul edeceği bilgisine ulaşıldı.

İMZA SONRASI TRANSFER ZİRVESİ YAPILACAK
Galatasaray ve Okan Buruk cephesi anlaştıktan sonra ise sıra transfere gelecek. Mevcut isimler üzerinde çalışmalarını yürüten Sarı-Kırmızılılar, başarılı hocanın da isteklerini dinleyecek. Bu doğrultuda Dursun Özbek, Erden Timur ve Okan Buruk bir araya gelecek ve takıma katılacak isimler hakkında bir toplantı gerçekleştirecek.

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Galatasaray'dan Okan Buruk'a yeni sözleşme!
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