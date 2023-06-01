Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nathan Redmond: Türk halkının gücünü gördünüz
Giriş Tarihi: 1.6.2023 15:12 Son Güncelleme: 1.6.2023 15:13

Nathan Redmond: Türk halkının gücünü gördünüz

İHA
Nathan Redmond: Türk halkının gücünü gördünüz

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden sonra tüm Türkiye'nin dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Türk halkını, kültürünün gücünü gerçekten gördünüz. Bir araya geldiklerini ve birbirlerine yardım etmek için gereken her şeyi yaptıklarını gördünüz" dedi.

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla yıldızlaşan İngiliz futbolcu Nathan Redmond, İngiliz basınından açıklamalarda bulundu. "Türkiye'de taarruz eden bir boğa" başlığıyla yayınlanan röportajda 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Türk halkının dayanışmasına vurgu yapan Redmond, "Türk halkının, kültürünün gücünü gerçekten gördünüz. Bir araya geldiklerini ve birbirlerine yardım etmek için gereken her şeyi yaptıklarını gördünüz. Deprem sonrasında antrenmanda Türk oyuncular gerçekten odaklanmakta zorlandı. Herkesin depremden etkilenen bölgelerde tanıdıkları vardı. Ligdeki her takım bağış yapmak için bir araya geldi. İnsanları dışarı çıkarıp, İstanbul'a getirmek için uçak parası ödedik. Herkes yardım etmenin yollarına dair fikirler getirmek için üzerine düşeni yapıyordu. Bu durum Türkiye'deki büyük kulüplerin durumunu ve neyi temsil ettiklerini anlamama yardımcı oldu. Sahaya oyuncak atıldığında oyuncular taraftarları alkışlamak için duraksadı. 'Vay canına' anlarından biriydi. Kulübün bir parçası olmaktan gurur duyduk. Sahip olunan aile ortamını gösterdi" şeklinde konuştu.



REDMOND, TÜRKİYE'DE BİR BOĞA OLDU
Haberde, 29 yaşındaki futbolcu için, "Redmond, Türkiye'de bir boğa oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş ile beraber ışıltılı bir form yakaladı. Son zamanlarda Beşiktaş'ın Türk taraftarı için parlak bir büyünün tadını çıkardı" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'de misafirperverliğin ilk günden itibaren harika olduğu, Fenerbahçe derbisinden sonra arttığını belirten Nathan Redmond, "Takımdaki birçok oyuncu Fenerbahçe deplasmanında hiç kazanmamıştı. İstanbul'un kafe ve restoranlarında insanlar kibarca elimi sıkmak için yemeğimizi bitirene kadar bekler ve 'Kazandığınız için teşekkür ederim' veya 'Bizim için oynadığınız için teşekkür ederiz' derler. Futbolun, bu ülkedeki insanlar için ne anlama geldiğini anlamamı sağladı. Binlerce kişi meşalelerle, yaklaşık bir saat boyunca şarkı söylüyor. Bu durum çılgınca" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni hamle... Koltuğunu sağlamlaştırmak için o isimlerin fişini çekti!
SON DAKİKA: Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sona erdi! Kabine Toplantısına Başkan Erdoğan liderlik etti
28 Mayıs seçimleri sonrası 7'li koalisyon darmadağın! Büyük kriz patlak verdi
İzmirlinin derdi: Sel, çamur, kötü koku, Tunç Soyer'in derdi: Gezi Terörü! İşte CHP'nin vatandaşa 'hizmet' anlayışı
8'li koalisyon dağıldı! İYİ Partili isim açıkladı: 28 Mayıs itibariyle seçim ittifakı bitmiştir
CHP’nin yalan merkezi! İşte isim isim trol ağı: Twitter’da seçmeni böyle kandırdılar
Son dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener duyurdu! Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları açıklandı
Aslı Baykal-Uğur Dündar arasındaki kriz büyüyor: Başarısız muhalefetin tetikçisi…
Bizde de vardı senin gibi bir deha
SON DAKİKA: İYİ Parti'de kopuşlar başladı! Çok sert sözlerle istifa etti: Şahsi menfaatler amaçların önüne geçti...
ARKADAŞINA GÖNDER
Nathan Redmond: Türk halkının gücünü gördünüz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA