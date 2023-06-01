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Giriş Tarihi: 1.6.2023 20:29

Trabzonspor Kulübü, Marek Hamsik'e teşekkür etti

AA
Trabzonspor Kulübü, Marek Hamsik’e teşekkür etti

Trabzonspor Kulübü, futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Slovak oyuncusu Marek Hamsik'e yayımladığı video ile teşekkür etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, orta saha oyuncusu için "Bordo-mavili formamız ile bizlere yaşattığın mutluluk ve heyecanı hiçbir zaman unutmayacağız. Verdiğin emekler için sonsuz teşekkürler Grande." ifadeleri kullanıldı.

Videoda, Marek Hamsik'in transfer dönemi, saha içerisinde attığı goller, sevinçler, yaşadığı şampiyonluk mutluluğu ve taraftarların görüntülerine yer verildi.

Hamsik, videoda, transferinin gerçekleştiği günden bugüne kadar geçen 2 yıllın kendisi için özel yıllar olduğunu söyledi.

Trabzon'u çok sevdiğini, şampiyon olarak şehir ve kulüp için özel bir başarı gösterdiklerini ifade eden Hamsik, "Harika zamanlardı. Trabzon Havalimanı'na geldiğim ilk anı hatırlıyorum, çok coşkululardı. Sözleşme imzaladığımda çok mutluydum. Trabzonspor'da oynamış olan eski takım arkadaşlarımdan çok şey öğrenmiştim." diye konuştu.

Transfer döneminde yaşadıklarını anlatan Marek Hamsik, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki sezon öncesi kampında hocamızla ilk tanıştığımız anda bir görüşme yapmıştık ve bana, 'Bu sezon şampiyon olabiliriz.' demişti. Ben de 'Elbette, ben de bunun için buradayım.' demiştim. Belki başlangıçta çok inanmasam da sezonun ilk 3-4 maçı sonrasında ben de 'Bu takım şampiyon olabilir' düşüncesi taşıdım. Şimdi beraber tarih yazdığımızı görebiliyoruz. Bu yüzden çok gururluyum. Tekrar bu harika iki yıl için teşekkürler. Bu takım için oynamaktan çok mutlu ve gururluyum. Teşekkürler."

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Trabzonspor Kulübü, Marek Hamsik'e teşekkür etti
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