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Giriş Tarihi: 2.6.2023

Başkan cüzdanı boşuna sallamadı

MEHMET ÖZCAN
Başkan cüzdanı boşuna sallamadı

12 Haziran 2022'de ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, takıma yıldızları yağdırdı, G.Saray Adası'nı hizmete açtı. Florya'nın tapusu alınırken Kemerburgaz Projesi için düğmeye basıldı ve mali konularda rahatlayan yönetim, camiayı birleştirdi

Geçen sezonu 13. sırada bitiren ve tarihinin en başarısız dönemini yaşayan Galatasaray'ın tekrar ayağa kalkması kolay olmadı... 30 Nisan 2022'de Eşref Hamamcıoğlu-Metin Öztürk arasında geçecek başkanlık seçimini, kulüp üyesi Fırat Develioğlu mahkemeye yaptığı başvuruyla engelledi. Haziran ayına sarkan seçime bu kez Dursun Özbek adaylığını koydu.



Bir önceki başkanlık dönemindeki hatalarını tekrarlamayan Özbek, iddialı vaatlerini sorgulayan üyelere cüzdanını sallayarak cevap verdi ve tekrar başkan olunca dediğini yaptı. Futbol takımına yıldızlar yağdı, Galatasaray Adası jet hızıyla açıldı, Mecidiyeköy projesi hayata geçti, Florya'nın tapusu alındı, Kemerburgaz'a temel atıldı. Mali Kongre'de alışılmışın dışında çok rahat ibra edilen Dursun Özbek'in en önemli icraatı ise kavgaların eksik olmadığı sarı-kırmızılı camiayı birlik-beraberlik ortamında birleştirmek oldu.



ÖZTÜRK OLMASA BURUK YOKTU
İptal edilen 30 Nisan 2022'deki seçimin ardından Dursun Özbek lehine çekilen Metin Öztürk ikinci başkan olarak yeni yönetime girdi. Öztürk özellikle teknik direktör seçiminde önemli rol oynadı. Başkan adayı olduğu dönemde Okan Buruk'la çalışacağını ifade eden Metin Öztürk, Domenec Torrent'in sözleşmesini fesheden Dursun Özbek'i de Buruk'a yönlendirdi.

ZANİOLO GELDİ... RASHİCA OYNADI
Florya'ya özlenen havayı Okan Buruk getirdi. Modern bir yaklaşımla takımı yönetti, İngilizce ve İtalyanca bildiği için iletişim sorunu yaşamadı, futbolcularına hep güvendi, gereksiz disiplin gösterilerine girmedi, olası krizlere de izin vermedi.
Sorunlu etiketiyle gelen İcardi'yi sıfır arızayla idare etti. Bir başka dünya yıldızı Mertens'e 10 numara pozisyonundaki yeni rolünü benimsetti. Gollerine kritik asistler ve duran toplar ekleyen Kerem'i komple bir hücum oyuncusuna dönüştürdü. Zaniolo'nun bonservisine 15 milyon Euro verilmesine rağmen forma adaletini Rashica'yı oynatarak sağladı. Kenar oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı forvete, sağ bek Dubois'i ise sol beke çevirdi. Teknik heyetine yabancı antrenör takviyeleri yapan ve saha kenarında yardımcısı İrfan Saraloğlu ile sürekli iletişim halinde olan Okan Buruk, başarının bir ekip işi olduğunu gösterdi.



HER ŞEY OĞLU ALİ YİĞİT İÇİN
Başakşehir'den ayrıldıktan sonra oğlu Ali Yiğit'in tedavisiyle ilgilenen Okan Buruk, teklifleri G.Saray'ı düşünerek reddetti. Buruk'un aylarca beklediği telefon 18 Haziran'da Erden Timur'dan geldi ve para-pul konuşmadan 'Evet' dedi. Buruk'a en büyük desteği doğuştan Galatasaraylı oğlu Ali Yiğit verdi. Babasının Galatasaray'ın başına geçmesiyle en büyük hayali gerçekleşen minik Ali Yiğit içeride, deplasmanda maç kaçırmadı, takımın maskotu oldu, tribünlere galibiyet üçlüsü çektirdi. Ankara'da son düdük çalınca kulübe arkasındaki Ali Yiğit'i arayan Okan Buruk, oğlunu öperek gözleri yaşlı ama gururlu ilk kutlamayı yaptı.



ERDEN TİMUR RAKİPLERİN PSİKOLOJİSİNİ BOZDU
Burak Elmas döneminde tek başarılı şube konumundaki basketbolun patronu Erden Timur, Sportif A.Ş'ye girdi ve Dursun Özbek'in sağ kolu oldu. Futbolun başına getirilen Timur, sıfırdan bir futbol takımı kurdu. 13'üncü olan takımla neredeyse aynı parayı harcayarak dünya yıldızlarını bir bir getiren Erden Timur, transfer çalımlarıyla sezon öncesi psikolojik üstünlüğü sağladı.

ABDÜLKERİM, KOÇ'U PİŞMAN ETTİ!
Erden Timur, ilk transferini Abdülkerim Bardakçı'yı Fenerbahçe'nin elinden kaparak gerçekleştirdi ve stres dolu bu sürecin ardından sevinç gözyaşlarını tutamadı. Abdülkerim ise kendisine "Sen bu kadar para eder misin?" çıkışı yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u performansıyla pişman etti. Marcao'yu unutturan 28 yaşındaki stoper, savunmada rakiplerine adım attırmadı, Sivas deplasmanı ve Ümraniyespor maçında galibiyeti getiren asistleriyle şampiyonluğun temel taşlarından biri oldu.



ŞAMPİYONLUK UĞRUNA NELSSON SATILMADI
Marcao'yu 12 milyon Euro'ya Sevilla'ya satan Galatasaray, transferin son günü İspanyol ekibinden bu kez Victor Nelsson için 13 milyon Euro'luk teklif aldı. Şampiyonluk düşünülerek Viking, kadroda tutuldu ve Danimarkalı stoperi motive etme adına ücretine 300 bin Euro zam yapıldı. Nelsson'un lideri olduğu sarı-kırmızılı savunma, tam 15 hafta rakiplerine gol izni vermedi.



BOEY KADRO DIŞIYDI FORMAYI BIRAKMADI
Florya'daki toplanma tarihine uymayan ve geç gelen Sacha Boey yurt dışı kampına götürülmedi. Tesiste tek başına idman yapan Boey'in lisansı bile askıdaydı. Son hazırlık maçında yeni transfer Leo Dubois sakatlandı, Omar Elabdellaoui de hazır olmayınca Sacha Boey'ye şans doğdu. Gomis ve Berkan'ın motive ettiği Fransız sağ bek, ligin ilk haftasında Antalya'da aldığı formayı bir daha hiç çıkarmadı. Temposu ve dinamizmiyle Aslan'ın en formda oyuncusu olarak iz bıraktı.

KREDİ BAFETİMBİ GOMİS'TEN
Okan Buruk-Bafetimbi Gomis ilişkisi G.Saray öncesine dayanıyor. Gomis hayranı oğlu Ali Yiğit sayesinde başlayan iletişimde Gomis o dönem Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Buruk'u tebrik ederken, "Sıra gönül verdiğin takım G.Saray'ı şampiyon yapmakta" temennisinde bulunmuştu. Gomis'in dileği 3 yıl sonra gerçekleşirken, Fransız forvet sezon başında attığı gollerle hocası Okan Buruk'un camiada kredi kazanmasını sağladı. Gomis, Alanya deplasmanı dönüşünde arıza çıkarsa da Buruk, oyuncusunu affedip krizi önledi.



BU TAKIM NEDEN 13. OLDU?
Erden Timur'la yaptığı ilk görüşmede maddi detayları konuşmadan "Bu takım neden 13. oldu?'' sorusunu soran Mertens'i ikna etmek kolay olmadı. Hatta Belçikalı yıldız, Torreira ile aynı özel uçağa bindiğinde henüz anlaşma tamamlanmamıştı. Ancak havalimanındaki karşılamadan çok etkilenen Mertens, eşi Katrin Kerkhofs'a sormadan transferine karar verdi. Soyunma odasında çok sevilen bir oyuncu olan Mertens'i taraftar da çok sevdi. Kayseri'den yenilgiyle dönen takımı İstanbul'a dönüşte tek başına ayağa kaldırdı ve yüzleri asık yerli-yabancı futbolcuların hepsiyle tek tek konuşup "Gülümseyin çünkü biz şampiyon olacağız" dedi.

KIRILMA NOKTASI ALANYA
Lige istediği gibi başlayamayan G.Saray, üst üste puanlar kaybetti ancak 2-0'dan 2-2'ye gelen Alanyaspor maçı patlama noktasıydı. Erden Timur, o haftaya kadar lehlerine bir kere bile VAR'a gitmeyen hakemlere yönelik zehir zemberek açıklamalar yaptı. Okan hoca ise daha sonra özel sohbette, "Berabere kalmıştık ama aslında o Alanyaspor maçıyla doğru şablonu; Mertens-İcardi ikilisini bulduk'' diyecekti... Rashica, Kerem, Mertens ve İcardi'den oluşan hücum hattı içeride ve deplasmanda rakip tanımadı. 14 maçlık galibiyet serisiyle rekor kıran G.Saray, şubatta şampiyon olacağının net sinyalini verdi.



KADIKÖY'DE FARK ATTI!
G.Saray, sezona iki maçla damgasını vurdu. İlki, Dünya Kupası arası öncesinde oynanan Başakşehir deplasmanıydı. Kadıköy'de Giresun'u ağırlayan F.Bahçe, puan farkını 7-8'e çıkarmanın hesaplarını planlarken fark iki saatte 2'ye indi. Başakşehir'i 7-0 yenerek gövde gösterisi yapan G.Saray, asıl şovu Kadıköy'de gerçekleştirdi. Lider gittiği Fenerbahçe deplasmanında üstün ve hatta ezici bir oyunla 3-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, aradaki farkı 4'e çıkartarak taraftarını daha ligin ortasında şampiyonluk havasına soktu.



'BANA ÖZEL UÇAK GÖNDERMEYİN!'
6 Şubat'taki deprem, Zaniolo transferini etkiledi. Erden Timur, İtalya'ya gideceği özel uçakla afet bölgesine ulaşıp kulüp adına yardımları organize etti. Başkan Özbek de tüm mesaisini depremzedelere verdi ve konteyner kent projesine öncülük etti. Zaniolo da ülkemizde yaşananlara kayıtsız kalmadı ve "Bana özel uçak göndermenize gerek yok. Ben kendim geleceğim" diyerek sessiz sedasız İstanbul'a ayak bastı.



SEZONUN 'SİMGE'Sİ: İCARDİ
Büyük maçların büyük golcüsü İcardi, tıpkı Sneijder gibi derbi golleriyle taraftarın kalbine girdi. Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Tangocu'ya yakıştırılan "Aşkın olayım" şarkısı bu sezonun sloganı oldu. Şarkıcı Simge'den daha çok sarıkırmızı tribünler bu şarkıyı İcardi için ezbere söyledi. Okan Buruk, eşi ile sorun yaşadığı dönemde bir gün izin isteyen oyuncusuna "Kafanı toplayıp geleceksen bir değil iki gün izin veriyorum" dedi. İcardi de Buruk'un güvenini boşa çıkarmadı. Jeneriklik kafa golleri, Kadıköy'de 90'a yolladığı şut, şampiyonluğun en keskin virajında üst üste 4 hafta skoru belirleyen isim olması İcardi'yi sezonun MVP'si yaptı.

KEREM'İN SIRRI ÖZEL HOCASI!
13. olan G.Saray'ı taşıyan tek isim olan Kerem Aktürkoğlu için sezon iyi başlamadı. Tribünde homurdanmaların, sosyal medyada eleştirilerin yükseldiği dönemi özel spor psikoloğu tutarak atlatan Kerem, saha içinde aynı dili konuştuğu İcardi ile birbirini tamamladı. Üçüncü kaptanlığa getirildi.

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Başkan cüzdanı boşuna sallamadı
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