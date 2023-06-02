Başkan cüzdanı boşuna sallamadı

Geçen sezonu 13. sırada bitiren ve tarihinin en başarısız dönemini yaşayan Galatasaray'ın tekrar ayağa kalkması kolay olmadı... 30 Nisan 2022'dearasında geçecek başkanlık seçimini, kulüp üyesi Fırat Develioğlu mahkemeye yaptığı başvuruyla engelledi.Bir önceki başkanlık dönemindeki hatalarını tekrarlamayan Özbek, iddialı vaatlerini sorgulayan üyelere cüzdanını sallayarak cevap verdi ve tekrar başkan olunca dediğini yaptı. Futbol takımına yıldızlar yağdı,Mali Kongre'de alışılmışın dışında çok rahat ibra edilen Dursun Özbek'in en önemli icraatı ise kavgaların eksik olmadığıİptal edilen 30 Nisan 2022'deki seçimin ardından Dursun Özbek lehine çekilen Metin Öztürk ikinci başkan olarak yeni yönetime girdi.Başkan adayı olduğu dönemde Okan Buruk'la çalışacağını ifade eden Metin Öztürk,Florya'ya özlenen havayı Okan Buruk getirdi. Modern bir yaklaşımla takımı yönetti,futbolcularına hep güvendi, gereksiz disiplin gösterilerine girmedi,Sorunlu etiketiyle gelen İcardi'yi sıfır arızayla idare etti. Bir başka dünya yıldızıGollerine kritik asistler ve duran toplar ekleyen Kerem'i komple bir hücum oyuncusuna dönüştürdü.Kenar oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı forvete, sağ bek Dubois'i ise sol beke çevirdi.Başakşehir'den ayrıldıktan sonra oğlu Ali Yiğit'in tedavisiyle ilgilenen Okan Buruk, teklifleri G.Saray'ı düşünerek reddetti. Buruk'un aylarca beklediği telefon 18 Haziran'da Erden Timur'dan geldi ve para-pul konuşmadan 'Evet' dedi. Buruk'a en büyük desteği doğuştan Galatasaraylı oğlu Ali Yiğit verdi. Babasının Galatasaray'ın başına geçmesiyle en büyük hayali gerçekleşen minik Ali Yiğit içeride, deplasmanda maç kaçırmadı, takımın maskotu oldu, tribünlere galibiyet üçlüsü çektirdi. Ankara'da son düdük çalınca kulübe arkasındaki Ali Yiğit'i arayan Okan Buruk, oğlunu öperek gözleri yaşlı ama gururlu ilk kutlamayı yaptı.Burak Elmas döneminde tek başarılı şube konumundaki basketbolun patronu Erden Timur, Sportif A.Ş'ye girdi ve Dursun Özbek'in sağ kolu oldu.13'üncü olan takımla neredeyse aynı parayı harcayarak dünya yıldızlarını bir bir getiren Erden Timur, transfer çalımlarıyla sezon öncesi psikolojik üstünlüğü sağladı.Erden Timur, ilk transferini Abdülkerim Bardakçı'yı Fenerbahçe'nin elinden kaparak gerçekleştirdi ve stres dolu bu sürecin ardından sevinç gözyaşlarını tutamadı. Abdülkerim ise kendisineçıkışı yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u performansıyla pişman etti. Marcao'yu unutturanMarcao'yu 12 milyon Euro'ya Sevilla'ya satan Galatasaray, transferin son günü İspanyol ekibinden bu kez Victor Nelsson için 13 milyon Euro'luk teklif aldı.Nelsson'un lideri olduğu sarı-kırmızılı savunma,Florya'daki toplanma tarihine uymayan ve geç gelen Sacha Boey yurt dışı kampına götürülmedi. Tesiste tek başına idman yapan Boey'in lisansı bile askıdaydı.Gomis ve Berkan'ın motive ettiği Fransız sağ bek, ligin ilk haftasında Antalya'da aldığı formayı bir daha hiç çıkarmadı. Temposu ve dinamizmiyle Aslan'ın en formda oyuncusu olarak iz bıraktı.Okan Buruk-Bafetimbi Gomis ilişkisi G.Saray öncesine dayanıyor. Gomis hayranı oğlu Ali Yiğit sayesinde başlayan iletişimde Gomis o dönem Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Buruk'u tebrik ederken,temennisinde bulunmuştu. Gomis'in dileği 3 yıl sonra gerçekleşirken, Fransız forvet sezon başında attığı gollerle hocası Okan Buruk'un camiada kredi kazanmasını sağladı.Erden Timur'la yaptığı ilk görüşmede maddi detayları konuşmadansorusunu soran Mertens'i ikna etmek kolay olmadı. Hatta Belçikalı yıldız, Torreira ile aynı özel uçağa bindiğinde henüz anlaşma tamamlanmamıştı.Soyunma odasında çok sevilen bir oyuncu olan Mertens'i taraftar da çok sevdi. Kayseri'den yenilgiyle dönen takımı İstanbul'a dönüşte tek başına ayağa kaldırdı ve yüzleri asık yerli-yabancı futbolcuların hepsiyle tek tek konuşupdedi.Lige istediği gibi başlayamayan G.Saray, üst üste puanlar kaybetti ancak 2-0'dan 2-2'ye gelen Alanyaspor maçı patlama noktasıydı. Erden Timur, o haftaya kadar lehlerine bir kere bile VAR'a gitmeyen hakemlere yönelik zehir zemberek açıklamalar yaptı. Okan hoca ise daha sonra özel sohbette, "Berabere kalmıştık ama aslında o Alanyaspor maçıyla doğru şablonu; Mertens-İcardi ikilisini bulduk'' diyecekti... Rashica, Kerem, Mertens ve İcardi'den oluşan hücum hattı içeride ve deplasmanda rakip tanımadı. 14 maçlık galibiyet serisiyle rekor kıran G.Saray, şubatta şampiyon olacağının net sinyalini verdi.G.Saray, sezona iki maçla damgasını vurdu. İlki, Dünya Kupası arası öncesinde oynanan Başakşehir deplasmanıydı. Kadıköy'de Giresun'u ağırlayan F.Bahçe, puan farkını 7-8'e çıkarmanın hesaplarını planlarken fark iki saatte 2'ye indi. Başakşehir'i 7-0 yenerek gövde gösterisi yapan G.Saray, asıl şovu Kadıköy'de gerçekleştirdi.6 Şubat'taki deprem, Zaniolo transferini etkiledi. Erden Timur, İtalya'ya gideceği özel uçakla afet bölgesine ulaşıp kulüp adına yardımları organize etti. Başkan Özbek de tüm mesaisini depremzedelere verdi ve konteyner kent projesine öncülük etti. Zaniolo da ülkemizde yaşananlara kayıtsız kalmadı ve "Bana özel uçak göndermenize gerek yok. Ben kendim geleceğim" diyerek sessiz sedasız İstanbul'a ayak bastı.Büyük maçların büyük golcüsü İcardi, tıpkı Sneijder gibi derbi golleriyle taraftarın kalbine girdi. Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Tangocu'ya yakıştırılanşarkısı bu sezonun sloganı oldu. Şarkıcı Simge'den daha çok sarıkırmızı tribünler bu şarkıyı İcardi için ezbere söyledi. Okan Buruk, eşi ile sorun yaşadığı dönemde bir gün izin isteyen oyuncusunadedi. İcardi de Buruk'un güvenini boşa çıkarmadı. Jeneriklik kafa golleri, Kadıköy'de 90'a yolladığı şut, şampiyonluğun en keskin virajında13. olan G.Saray'ı taşıyan tek isim olan Kerem Aktürkoğlu için sezon iyi başlamadı. Tribünde homurdanmaların, sosyal medyada eleştirilerin yükseldiği dönemi özel spor psikoloğu tutarak atlatan Kerem, saha içinde aynı dili konuştuğu İcardi ile birbirini tamamladı. Üçüncü kaptanlığa getirildi.