Başkan cüzdanı boşuna sallamadı

12 Haziran 2022'de ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, takıma yıldızları yağdırdı, G.Saray Adası'nı hizmete açtı. Florya'nın tapusu alınırken Kemerburgaz Projesi için düğmeye basıldı ve mali konularda rahatlayan yönetim, camiayı birleştirdi
Geçen sezonu 13. sırada bitiren ve tarihinin en başarısız dönemini yaşayan Galatasaray'ın tekrar ayağa kalkması kolay olmadı... 30 Nisan 2022'de Eşref Hamamcıoğlu-MetinÖztürk arasında geçecek başkanlık seçimini, kulüp üyesi Fırat Develioğlu mahkemeye yaptığı başvuruyla engelledi. Haziran ayına sarkan seçimebu kez Dursun Özbekadaylığını koydu.
Bir önceki başkanlık dönemindeki hatalarını tekrarlamayan Özbek, iddialı vaatlerini sorgulayan üyelere cüzdanını sallayarak cevap verdi ve tekrar başkan olunca dediğini yaptı. Futbol takımına yıldızlar yağdı, GalatasarayAdası jet hızıylaaçıldı, Mecidiyeköy projesihayata geçti, Florya'nın tapusualındı, Kemerburgaz'atemel atıldı. Mali Kongre'de alışılmışın dışında çok rahat ibra edilen Dursun Özbek'in en önemli icraatı ise kavgaların eksik olmadığı sarı-kırmızılı camiayı birlik-beraberlik ortamındabirleştirmek oldu.
ÖZTÜRK OLMASA BURUK YOKTU
İptal edilen 30 Nisan 2022'deki seçimin ardından Dursun Özbek lehine çekilen Metin Öztürk ikinci başkan olarak yeni yönetime girdi. Öztürk özellikleteknik direktör seçiminde önemlirol oynadı. Başkan adayı olduğu dönemde Okan Buruk'la çalışacağını ifade eden Metin Öztürk, Domenec Torrent'in sözleşmesinifesheden Dursun Özbek'i deBuruk'a yönlendirdi.
ZANİOLO GELDİ... RASHİCA OYNADI
Florya'ya özlenen havayı Okan Buruk getirdi. Modern bir yaklaşımla takımı yönetti, İngilizce ve İtalyanca bildiğiiçin iletişim sorunu yaşamadı, futbolcularına hep güvendi, gereksiz disiplin gösterilerine girmedi, olası krizlerede izin vermedi.
Sorunlu etiketiyle gelen İcardi'yi sıfır arızayla idare etti. Bir başka dünya yıldızı Mertens'e 10 numara pozisyonundakiyeni rolünübenimsetti. Gollerine kritik asistler ve duran toplar ekleyen Kerem'i komple bir hücum oyuncusuna dönüştürdü. Zaniolo'nun bonservisine15 milyon Euro verilmesinerağmen forma adaletiniRashica'yı oynatarak sağladı. Kenar oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı forvete, sağ bek Dubois'i ise sol beke çevirdi. Teknik heyetine yabancı antrenörtakviyeleri yapan vesaha kenarında yardımcısıİrfan Saraloğlu ile sürekliiletişim halinde olan OkanBuruk, başarının bir ekip işiolduğunu gösterdi.
HER ŞEY OĞLU ALİ YİĞİT İÇİN
Başakşehir'den ayrıldıktan sonra oğlu Ali Yiğit'in tedavisiyle ilgilenen Okan Buruk, teklifleri G.Saray'ı düşünerek reddetti. Buruk'un aylarca beklediği telefon 18 Haziran'da Erden Timur'dan geldi ve para-pul konuşmadan 'Evet' dedi. Buruk'a en büyük desteği doğuştan Galatasaraylı oğlu Ali Yiğit verdi. Babasının Galatasaray'ın başına geçmesiyle en büyük hayali gerçekleşen minik Ali Yiğit içeride, deplasmanda maç kaçırmadı, takımın maskotu oldu, tribünlere galibiyet üçlüsü çektirdi. Ankara'da son düdük çalınca kulübe arkasındaki Ali Yiğit'i arayan Okan Buruk, oğlunu öperek gözleri yaşlı ama gururlu ilk kutlamayı yaptı.
ERDEN TİMUR RAKİPLERİNPSİKOLOJİSİNİ BOZDU
Burak Elmas döneminde tek başarılı şube konumundaki basketbolun patronu Erden Timur, Sportif A.Ş'ye girdi ve Dursun Özbek'in sağ kolu oldu. Futbolun başına getirilenTimur, sıfırdan bir futboltakımı kurdu. 13'üncü olan takımla neredeyse aynı parayı harcayarak dünya yıldızlarını bir bir getiren Erden Timur, transfer çalımlarıyla sezon öncesi psikolojik üstünlüğü sağladı.
ABDÜLKERİM, KOÇ'UPİŞMAN ETTİ!
Erden Timur, ilk transferini Abdülkerim Bardakçı'yı Fenerbahçe'nin elinden kaparak gerçekleştirdi ve stres dolu bu sürecin ardından sevinç gözyaşlarını tutamadı. Abdülkerim ise kendisine "Sen bu kadarpara eder misin?" çıkışı yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u performansıyla pişman etti. Marcao'yu unutturan 28 yaşındaki stoper,savunmada rakiplerineadım attırmadı, Sivas deplasmanıve Ümraniyespormaçında galibiyetigetiren asistleriyleşampiyonluğuntemel taşlarındanbiri oldu.
ŞAMPİYONLUK UĞRUNANELSSON SATILMADI
Marcao'yu 12 milyon Euro'ya Sevilla'ya satan Galatasaray, transferin son günü İspanyol ekibinden bu kez Victor Nelsson için 13 milyon Euro'luk teklif aldı. Şampiyonluk düşünülerek Viking, kadrodatutuldu ve Danimarkalı stoperimotive etme adına ücretine 300 binEuro zam yapıldı. Nelsson'un lideri olduğu sarı-kırmızılı savunma, tam 15hafta rakiplerine gol izni vermedi.
BOEY KADRO DIŞIYDIFORMAYI BIRAKMADI
Florya'daki toplanma tarihine uymayan ve geç gelen Sacha Boey yurt dışı kampına götürülmedi. Tesiste tek başına idman yapan Boey'in lisansı bile askıdaydı. Son hazırlıkmaçında yenitransfer LeoDubois sakatlandı,OmarElabdellaouide hazır olmayınca SachaBoey'ye şans doğdu. Gomis ve Berkan'ın motive ettiği Fransız sağ bek, ligin ilk haftasında Antalya'da aldığı formayı bir daha hiç çıkarmadı. Temposu ve dinamizmiyle Aslan'ın en formda oyuncusu olarak iz bıraktı.
KREDİ BAFETİMBİ GOMİS'TEN
Okan Buruk-Bafetimbi Gomis ilişkisi G.Saray öncesine dayanıyor. Gomis hayranı oğlu Ali Yiğit sayesinde başlayan iletişimde Gomis o dönem Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Buruk'u tebrik ederken, "Sıra gönülverdiğin takım G.Saray'ışampiyon yapmakta" temennisinde bulunmuştu. Gomis'in dileği 3 yıl sonra gerçekleşirken, Fransız forvet sezon başında attığı gollerle hocası Okan Buruk'un camiada kredi kazanmasını sağladı. Gomis, Alanya deplasmanıdönüşünde arıza çıkarsada Buruk, oyuncusunu affedipkrizi önledi.
BU TAKIM NEDEN 13. OLDU?
Erden Timur'la yaptığı ilk görüşmede maddi detayları konuşmadan "Bu takım neden 13. oldu?'' sorusunu soran Mertens'i ikna etmek kolay olmadı. Hatta Belçikalı yıldız, Torreira ile aynı özel uçağa bindiğinde henüz anlaşma tamamlanmamıştı. Ancak havalimanındakikarşılamadançok etkilenenMertens, eşi KatrinKerkhofs'a sormadan transferinekarar verdi. Soyunma odasında çok sevilen bir oyuncu olan Mertens'i taraftar da çok sevdi. Kayseri'den yenilgiyle dönen takımı İstanbul'a dönüşte tek başına ayağa kaldırdı ve yüzleri asık yerli-yabancı futbolcuların hepsiyle tek tek konuşup "Gülümseyinçünkü biz şampiyonolacağız" dedi.
KIRILMA NOKTASI ALANYA
Lige istediği gibi başlayamayan G.Saray, üst üste puanlar kaybetti ancak 2-0'dan 2-2'ye gelen Alanyaspor maçı patlama noktasıydı. Erden Timur, o haftaya kadar lehlerine bir kere bile VAR'a gitmeyen hakemlere yönelik zehir zemberek açıklamalar yaptı. Okan hoca ise daha sonra özel sohbette, "Berabere kalmıştık ama aslında o Alanyaspor maçıyla doğru şablonu; Mertens-İcardi ikilisini bulduk'' diyecekti... Rashica, Kerem, Mertens ve İcardi'den oluşan hücum hattı içeride ve deplasmanda rakip tanımadı. 14 maçlık galibiyet serisiyle rekor kıran G.Saray, şubatta şampiyon olacağının net sinyalini verdi.
KADIKÖY'DEFARK ATTI!
G.Saray, sezona iki maçla damgasını vurdu. İlki, Dünya Kupası arası öncesinde oynanan Başakşehir deplasmanıydı. Kadıköy'de Giresun'u ağırlayan F.Bahçe, puan farkını 7-8'e çıkarmanın hesaplarını planlarken fark iki saatte 2'ye indi. Başakşehir'i 7-0 yenerek gövde gösterisi yapan G.Saray, asıl şovu Kadıköy'de gerçekleştirdi. Lider gittiği Fenerbahçe deplasmanındaüstün ve hatta ezici bir oyunla 3-0 kazanan sarı-kırmızılıtakım, aradaki farkı 4'e çıkartarak taraftarınıdaha ligin ortasında şampiyonluk havasına soktu.
'BANA ÖZEL UÇAKGÖNDERMEYİN!'
6 Şubat'taki deprem, Zaniolo transferini etkiledi. Erden Timur, İtalya'ya gideceği özel uçakla afet bölgesine ulaşıp kulüp adına yardımları organize etti. Başkan Özbek de tüm mesaisini depremzedelere verdi ve konteyner kent projesine öncülük etti. Zaniolo da ülkemizde yaşananlara kayıtsız kalmadı ve "Bana özel uçak göndermenize gerek yok. Ben kendim geleceğim" diyerek sessiz sedasız İstanbul'a ayak bastı.
SEZONUN 'SİMGE'Sİ: İCARDİ
Büyük maçların büyük golcüsü İcardi, tıpkı Sneijder gibi derbi golleriyle taraftarın kalbine girdi. Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Tangocu'ya yakıştırılan "Aşkın olayım" şarkısı bu sezonun sloganı oldu. Şarkıcı Simge'den daha çok sarıkırmızı tribünler bu şarkıyı İcardi için ezbere söyledi. Okan Buruk, eşi ile sorun yaşadığı dönemde bir gün izin isteyen oyuncusuna "Kafanıtoplayıp geleceksen bir değiliki gün izin veriyorum" dedi. İcardi de Buruk'un güvenini boşa çıkarmadı. Jeneriklik kafa golleri, Kadıköy'de 90'a yolladığı şut, şampiyonluğun en keskin virajında üstüste 4 hafta skoru belirleyenisim olması İcardi'yi sezonunMVP'si yaptı.
KEREM'İN SIRRI ÖZEL HOCASI!
13. olan G.Saray'ı taşıyan tek isim olan Kerem Aktürkoğlu için sezon iyi başlamadı. Tribünde homurdanmaların, sosyal medyada eleştirilerin yükseldiği dönemi özel spor psikoloğu tutarak atlatan Kerem, saha içinde aynı dili konuştuğu İcardi ile birbirini tamamladı. Üçüncü kaptanlığa getirildi.