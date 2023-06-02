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Giriş Tarihi: 2.6.2023

Seçim için birlik yok!

Seçim için birlik yok!

Kulüpler Birliği dün 5 saatlik bir toplantı yaptı. Zirvede mevcut başkan Mehmet Büyükekşi’nin adaylığı tartışıldı. Tam bir mutabakat sağlanamadı

Kulüpler Birliği dün TFF başkanlığı için toplandı. Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleşen buluşmaya, uzun bir aradan sonra G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da katıldı. Tam 5 saat süren zirvenin ana maddesi 22-23 Haziran'da yapılacak TFF genel kurul seçimiydi. Kulüpler, adaylığını açıklayan mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'ye destek verilip verilmeyeceğini tartıştı. Çoğunluk Büyükekşi'nin devam etmesi yönünde oy kullanırken bunun için imzaların da toplandığı bildirildi. Ancak Beşiktaş ve F.Bahçe'nin yanı sıra iki Anadolu kulübü muhalefet etti. Bilindiği gibi siyah-beyazlılar, ligden çekilen G.Antep ve Hatay maçlarının geçersiz sayılması gerektiğini belirtmiş ve UEFA'dan görüş istemişti. F.Bahçe ise kaçan şampiyonluğun sorumlusu olarak federasyonu görüyor. Toplantıda tam bir mutabakat sağlanamazken, önümüzdeki hafta bir zirve daha yapılacak.

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Seçim için birlik yok!
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