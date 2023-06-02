Seçim için birlik yok!

Kulüpler Birliği dün TFF başkanlığı için toplandı. Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleşen buluşmaya, uzun bir aradan sonra G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da katıldı. Tam 5 saat sürenKulüpler, adaylığını açıklayan mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'ye destek verilip verilmeyeceğini tartıştı. Çoğunluk Büyükekşi'nin devam etmesi yönünde oy kullanırken bunun için imzaların da toplandığı bildirildi. AncakBilindiği gibi siyah-beyazlılar, ligden çekilen G.Antep ve Hatay maçlarının geçersiz sayılması gerektiğini belirtmiş ve UEFA'dan görüş istemişti. F.Bahçe ise kaçan şampiyonluğun sorumlusu olarak federasyonu görüyor. Toplantıda tam bir mutabakat sağlanamazken,