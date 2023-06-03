Ankaragücü 3 puanı tek golle aldı!

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Kayserispor'a konuk olan Ankaragücü sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu galibiyet ile birlikte Ankaragücü puanını 42'ye yükseltirken, Kayserispor ise 46 puanda kaldı.



8'inci dakikada Kayserispor savunmasından seken topta ceza sahası dışında topla buluşan Dokanovic'in uzaktan şutu üstten auta gitti.

13'üncü dakikada Kayserispor, ceza sahasının dışından serbest vuruş kazandı. Kemen'in kullandığı şutu kaleci Gökhan kurtardı.



24'üncü dakikada Kayserispor savunmasının pas hatasında topla buluşan Milson'un pasında ceza sahası içinde bulunan Kitsiou'nun kaleye şutu ağlarla buluştu: 0-1.

44'üncü dakikada Ankaragücü'nden Hanousek'in verdiği pasla ceza sahasının içinde topla buluşan Milson, topu auta gönderdi.

57'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kayserisporlu Cardoso'nun şutu, kaleci Gökhan'da kaldı.

78'inci dakikada Kemen'in verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Thiam'ın şutu kalecide kaldı.

Karşılaşma deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.