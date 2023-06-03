BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hedef Anderson Talisca! Alternatif Davy Klaassen

Beşiktaş'ta gelecek sezon Şenol Güneş ile yola devam edilecek. Tecrübeli teknik adam yönetim ile transfer listesini paylaştı. Beşiktaş'ta yeni sezon mutlak hedef şampyonluk. Yönetim şampiyonluk hedefine ulaşmak için transfere çalışmalarına şimdiden başladı.

Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda şu anda bonservisi Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da bulunan 29 yaşındaki oyuncu için şartlar zorlanacak. 2026 yılında kontratı bitecek olan oyuncu ile masaya oturulacak ve şartları sorulacak. Suudi Arabistan Ligi'nde takımı Al-Nassr ile çıktığı 23 maçta tam 20 gol atan Talisca 2 de asist katkısında bulunarak müthiş bir performans ortaya koydu.

TALISCA İÇİN BEKLEMEYE GEÇİLDİ

Gelecek sezonun kadro planlaması için gaza basan Beşiktaş Yönetimi, ilk etapta on numara ve stoper transferlerine odaklanmış durumda. Bu doğrultuda Suudi Arabistan'da forma giyen Kartal'ın eski yıldızını isteyen yönetim, Talisca için şartları zorlamaya devam ediyor. Brezilyalı futbolcu takıma gelmeye sıcak bakarkenKlaassen, kulübünün vereceği yanıt için beklemeye geçildi.