BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hedef Anderson Talisca! Alternatif Davy Klaassen

Beşiktaş'ta gelecek sezon Şenol Güneş ile yola devam edilecek. Tecrübeli teknik adam yönetim ile transfer listesini paylaştı. Beşiktaş'ta yeni sezon mutlak hedef şampyonluk. Yönetim şampiyonluk hedefine ulaşmak için transfere çalışmalarına şimdiden başladı.
Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda şu anda bonservisi Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da bulunan 29 yaşındaki oyuncu için şartlar zorlanacak. 2026 yılında kontratı bitecek olan oyuncu ile masaya oturulacak ve şartları sorulacak. Suudi Arabistan Ligi'nde takımı Al-Nassr ile çıktığı 23 maçta tam 20 gol atan Talisca 2 de asist katkısında bulunarak müthiş bir performans ortaya koydu.
TALISCA İÇİN BEKLEMEYE GEÇİLDİ
Gelecek sezonun kadro planlaması için gaza basan Beşiktaş Yönetimi, ilk etapta on numara ve stoper transferlerine odaklanmış durumda. Bu doğrultuda Suudi Arabistan'da forma giyen Kartal'ın eski yıldızını isteyen yönetim, Talisca için şartları zorlamaya devam ediyor. Brezilyalı futbolcu takıma gelmeye sıcak bakarkenKlaassen, kulübünün vereceği yanıt için beklemeye geçildi.
ALTERNATİF KLASSEN
Bu arada Ajax formasını giyen Davy Klaassen de menajerler aracılığı ile Siyah-Beyazlılar'a önerildi. Ajax ile 1 yıllık daha kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcu için teknik heyetin vereceği rapor bekleniyor. Eldeki bir çok alternatifi masaya koyan yönetim, maliyet hesapları da yapıyor. Eğer teknik ekip, tecrübeli futbolcu için onay verirse hem oyuncu hem de kulübü ile temasa geçilecek.
WERDER BREMEN DE DEVREDE
Bu arada bu sezon 46 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Klassen'i isteyen tek kulüp Beşiktaş değil! Deneyimli futbolcu için Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen de devrede. (Milliyet)