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Giriş Tarihi: 3.6.2023 15:05

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nathan Redmond zam istedi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nathan Redmond zam istedi!

Beşiktaş, Southampton'dan kiraladığı Nathan Redmond için gelecek sezon konusunda ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Beşiktaş, sezon başında Southampton'dan kiralanan Nathan Redmond ile gelecek sezon için yaptığı ilk görüşmede anlaşma sağlayamadı. Siyah-Beyazlı yöneticiler en fazla 1,5 milyon euro vereceklerini iletti.

İngiliz yıldızın menajerleri, Redmond'un siyah beyazlı kulüpte mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirtirken, "Premier Lig'den de teklifler aldık. Redmond'un ilk tercihi Beşiktaş. Southampton ile sözleşmemiz bitti. Bonservis elimizde, imza parası da istemiyoruz ama rakamın biraz yukarı çekilmesini talep ediyoruz" dedi. (Hürriyet)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nathan Redmond zam istedi!
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