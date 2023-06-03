FENERBAHÇE HABERLERİ: Forvete son aday Patson Daka

Önümüzdeki sezon kadrosunu daha güçlü hale getirmeyi hedefleyen Fenerbahçe golcü transferi için arayışlarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertli ekipte gündeme gelen son isim Leicester City'nin Zambiyalı santrforu Patson Daka oldu.

İngiltere Premier Lig'de Leicester'ın küme düşmesinin ardından Patson Daka'nın başka bir takıma transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 2026 yılının haziran ayına kadar Leicester ile sözleşmesi bulunan Daka için devreye giren Fenerbahçe, oyuncunun maliyeti hakkında menajerinden bilgileri aldı.

SEÇENEKLER MASADA

Kanarya, bu transfer için hem satın alma hem de kiralama seçeneklerini gündeme getirmiş durumda. 24 yaşında ve 1.83 boyunda olan Daka'nın satın alma opsiyonuyla kiralanmasının daha yüksek olasılık olduğu ifade ediliyor. Zira oyuncunun piyasa değeri 18 milyon Euro civarında. (Takvim)

