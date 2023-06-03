Marek Hamsik’ten Trabzonspor’a unutulmaz veda! Attığı gol sonrası duygusal anlar yaşadı...

Geçtiğimiz günlerde futbolcu bırakacağını açıklayan Hamsik, "Böyle bir karar alabilmek kolay değil. Ailemle konuştuk ve artık babanın eve dönmesi gerektiğini söylediler. Benim için harika bir yolculuk oldu. Trabzonspor benim oynadığım son kulübüm olacak." açıklamalarında bulunmuştu.