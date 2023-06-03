Marek Hamsik’ten Trabzonspor’a unutulmaz veda! Attığı gol sonrası duygusal anlar yaşadı...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Müsabaka Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynandı. Bordo-mavili ekipte Marek Hamsik, futbol kariyerindeki son maçına çıktı ve bir ilki başardı. Öte yandan tecrübeli futbolcu gözyaşlarını tutamadı.
İLK LİG ŞAMPİYONLUĞU TÜRKİYE'DE
Kariyerinde ülkesi Slovakya'da 8 kez yılın futbolcusu seçilen, Napoli ile 2 İtalya Kupası, 1 de İtalya Süper Kupası kazanan Hamsik, Trabzonspor'la da 1 Süper Kupa'nın yanı sıra kariyerindeki ilk kez geçen sezon lig şampiyonluğunu da yaşamıştı.
TRİBÜNDEN YOĞUN DESTEK
Trabzonspor - Alanyaspor karşılaşmasına bordo-mavili takımın taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan Trabzonsporlu futbolseverler, tribünde yıldız futbolcunun ülkesi olan Slovakya bayrağı açıp tezahüratlar yaptı.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Trabzonspor'daki son maçında golünü atan Marek Hamsik, golün sevinicini yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı.