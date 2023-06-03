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Giriş Tarihi: 3.6.2023 22:12 Son Güncelleme: 3.6.2023 22:21

Nenad Bjelica: Bizim için güzel bir gece oldu

İHA
Nenad Bjelica: Bizim için güzel bir gece oldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, kendileri için duygusal ve güzel bir gece olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktör Nenad Bjelica, hem oyun olarak hem skor olarak çok mutlu olduğunu belirterek, "Bugün aynı zamanda çok büyük bir oyuncunun da veda oldu. Hamsik, son iç saha maçıyla birlikte taraftarlara da veda etme fırsatı buldu. Onun da bir zaferle veda etmesi ayrıca bizleri mutlu etti. Kendisi inanılmaz bir oyuncu, harika bir insan. Onun son antrenörü olmaktan onunla çalışma fırsatı bulduğum için kendimi gururlu his ediyorum" dedi.

Galibiyeti hak ettiklerini ifade eden Bjelica, "Genç oyuncuların aldıkları sürelerle birlikte ortaya koydukları oyunun iyi oluğunu söyleyebilirim. Bugünkü maçta süre alan oyuncuların ortaya koydukları performanstan memnun oldum. Taraftarlarımız da duygusal anlar yaşadı. Bizim için güzel bir gece oldu" diye konuştu.

Takımı gayet iyi tanıdığını söyleyen Nenad Bjelica, "Hem antrenmanlarda hem de maçlarda onları tanıma fırsatı buldum. Onlar hakkında fikirlerimiz gayet net. Önümüzdeki sezon için yarışmacı bir takım olabilmek için çalışıyoruz. Önümüzde oynayacağımız son bir maç daha var. Sakatlıklar nedeniyle 3-4 farklı oyuncuya fırsat vereceğiz. Onlarda göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Nenad Bjelica: Bizim için güzel bir gece oldu
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