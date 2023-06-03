Şarkılar hazır platform kuruluyor

Ankara'da 23. şampiyonluğunu ilan eden G.Saray'da kutlama hazırlıkları başladı.sarı-kırmızılı kulüp, Nef Stadyumu'ndaki Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk kupasını kaldıracak.Kale arkalarına ışık şovları için hem yansıtma ışıkları hem de ledler kuruluyor. Ayrıca birçok sanatçının sahne alması için görüşmeler sürüyor. İcardi'nin attığı gollerden sonra çalınanşarkısının sahibi Simge de Beşiktaş'a gönül vermesine rağmen kutlamalar için davet alabilir.Sarı-kırmızılı futbolcular, kupa seremonisinde sahneye davet edilirken çalınacak şarkılarını seçtiler ve şarkı listesini kulübe ilettiler.İCARDI'NIN saçlarını sarıya boyatmasının ardından başlayan akıma, Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit de katıldı. İnstagram'dan Ali Yiğit ile fotoğrafını paylaşan Arjantinli de "Benim küçük aslanım" mesajını yazdı.