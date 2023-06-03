Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Kourbelis’i İstanbul’a getirdi! Son görüşme yapılacak ve...

Trabzonspor'da transfer görüşmeleri yapılan Dimitrios Kourbelis, İstanbul'a geldi. Bu sezon sonunda kontratı biten oyuncu, kulübü ile sözleşme uzatmazken Bakasetas ve Siopis'in de devreye girmesi ile Trabzonspor'un gündemine geldi.

Orta sahanın yanı sıra stoper olarak da dönem dönem forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2017'de imza attığı Panathinaikos'ta kaptanlığa kadar yükseldi. Atina kulübünde 174 kez sahaya çıkan ve 8 golün yanına 10 asist ekleyen oyuncu, 30 defa da Yunanistan Milli Takımı formasını sırtına geçirdi. İstanbul Havaalanı'nda Trabzonspor yetkilileri tarafından karşılanan deneyimli isim ile yapılacak görüşmelerin ardından kulüpten açıklama gelmesi bekleniyor.

Fırtına rövanşa çıkıyor!

Karagümrük (4-1) ve Giresun (4-2) galibiyetleri ile kendine gelen Trabzonspor, seriyi üç maça çıkartmak için bugün sahada. Alanyaspor'u evinde ağırlayacak olan Fırtına, ligin ilk yarısında alınan 5-0'lık mağlubiyetin de rövanşı için ter dökecek. Son iki maçını da dörder golle kazanan bordo-mavililer tarihinde de ilk kez üst üste üç müsabakada dörder gol atma serisini istiyor.